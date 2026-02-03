Rusia desmiente que India haya dejado de comprarles petróleo como aseguró Trump

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, señaló que no han recibido ninguna notificación de la India sobre la suspensión de la compra de petróleo ruso, como aseguró recientemente el Presidente de EEUU Donald Trump tras sostener una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi.

«Hasta ahora no hemos escuchado ninguna declaración al respecto por parte de Nueva Delhi», declaró Peskov en una rueda de prensa.

El funcionario ruso puntualizó que «respetamos las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la India. Pero concedemos la misma importancia al desarrollo de nuestra avanzada asociación estratégica entre Rusia y la India. Para nosotros, esto es lo más importante. Y tenemos la intención de seguir desarrollando pacíficamente nuestras relaciones bilaterales con Nueva Delhi».

Recordemos que Rusia e India, junto a China, Brasil y Sudáfrica, forman parte del BRICS, bloque político y económico de países emergentes que se constituyó como un espacio internacional alternativo al G7.

En ese marco, en diciembre de 2025, el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita de dos días a Nueva Delhi, ocasión en la que suscribió junto al primer ministro de India, varios acuerdos en áreas como migración, trabajo, salud, educación médica, seguridad alimentaria, transporte, cooperación aduanera y servicios postales, entre otros.

En aquella ocasión, ambos mandatarios anunciaron además un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030, con el objetivo de impulsar el comercio anual entre ambas naciones, con la meta de alcanzar los 100 mil millones de dólares para el inicio de la próxima década.

¿Qué dijo Trump?

Trump aseguró públicamente que el primer ministro indio, Narendra Modi, habría aceptado dejar de comprar petróleo ruso y aumentar a cambio las importaciones energéticas desde Estados Unidos y eventualmente, desde Venezuela.

Este «entendimiento», según Trump, incluiría también una reducción «a cero» de las barreras arancelarias para productos estadounidenses que ingresen al mercado indio, así como la compra de más de US$ 500.000 millones en bienes provenientes de EE. UU.

Pero, tras el anuncio del presidente estadounidense, el primer ministro de la India solo se limitó a calificar como «positiva» la conversación, destacando la reducción de los aranceles de EEUU sobre los productos indios del 25% al 18%, sin hacer ninguna referencia a la suspensión en la compra de petróleo a Rusia.

Noticia en desarrollo. Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano