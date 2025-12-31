Trump asume derrota judicial y abandona «por ahora» idea de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles, Portland y Oregón

Tras un reciente fallo adverso emitido por la Corte Suprema, el Presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que abandonará «por ahora» sus planes de desplegar la Guardia Nacional en Chicago, Los Ángeles, Portland y Oregón.

Según consignó The New York Times, «la decisión se produce después de que la Corte Suprema dictaminara la semana pasada que Trump no podía desplegar tropas en el área de Chicago a pesar de las objeciones de los funcionarios de Illinois».

En esa línea, el medio estadounidense puntualizó que en su anuncio, Trump no mencionó el fallo, pero sugirió que su administración no dudaría en desplegar tropas en el futuro: «Regresaremos, tal vez en una forma mucho diferente y más fuerte, cuando el crimen comience a aumentar nuevamente. Sólo es cuestión de tiempo», escribió el Mandatario en su red social personal «Truth».

Sin embargo, es claro que el dictamen de la Corte Suprema puso en entredicho su estrategia militarista a nivel nacional.

Al respecto, un artículo del mismo New York Times destacó que el pronunciamiento de la Corte Suprema «arroja dudas sobre la viabilidad de despliegues similares en otras ciudades estadounidenses».

En tanto, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, Steve Vladeck, calificó la noticia como «la derrota más significativa que la Corte Suprema le ha dado a Trump en todo el año».

«Esta es una desaprobación significativa de los intentos del Presidente Trump de usar militares federales para reforzar la aplicación de la ley migratoria, especialmente en jurisdicciones gobernadas por demócratas», apuntó Vladeck en una entrevista con el canal CNN.

Breaking News: President Trump abandoned, for now, his efforts to deploy National Guard troops in Chicago, Portland and Los Angeles. https://t.co/DMI3MGd2vM — The New York Times (@nytimes) December 31, 2025

El Ciudadano