Venezuela exigió a Acnur ajustarse a los principios de neutralidad e imparcialidad

El embajador alterno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joaquín Pérez Ayestarán, reclamó al responsable de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, que se ajuste «a los principios de imparcialidad, neutralidad y no selectividad».



«Exhortamos a Filippo Grandi a ajustarse a principios de imparcialidad, neutralidad y no selectividad, a que ponga fin a la instrumentalización de Acnur con fines políticos y de propaganda, a que cese (la) política de promover confusión entre migrantes y refugiados para abultar cifras», escribió Pérez Ayestarán en Twitter, un mensaje posteriormente replicado por la Cancillería, reseñó EFE.



Además, reclamó a Grandi que condene «públicamente la xenofobia, estigmatización y discurso del odio contra los migrantes económicos venezolanos y a que reconozca, de una vez por todas, el impacto de las medidas coercitivas unilaterales».



Pérez Ayestarán explicó que esos mensajes se los transmitió durante el diálogo interactivo con Grandi en el que también reafirmó «la voluntad de Venezuela de alcanzar puntos de encuentro con Acnur en un entorno constructivo y de respeto para favorecer a los más vulnerables», pero «no agendas políticas o negocios».



En julio pasado, el entonces canciller venezolano, Jorge Arreaza, ya acusó a Acnur de «utilizar ideológicamente», en contra del país, al deportista venezolano Eldric Sella, quien no pudo regresar a Trinidad y Tobago después de participar en el equipo de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista fue finalmente acogido por Uruguay. .



