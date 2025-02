Auditoría federal detecta anomalías por 186 mdp en gestión del edil Eduardo Rivera en Puebla

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó irregularidades en el gasto de más de 186 millones de pesos en participaciones federales por parte del Ayuntamiento de Puebla en 2023, año en que Eduardo Rivera Pérez era presidente municipal.

El órgano federal publicó el 20 de febrero su tercer informe de fiscalización, en el que se incluye la revisión a 312 municipios que reciben recursos de cobertura nacional, entre los que está la ciudad de Puebla.

La revisión se hizo al ejercicio fiscal del 2023, y en el caso del gobierno municipal de Puebla se publicaron cuatro pliegos de observación al Ayuntamiento de Puebla, que entonces tenía al frente al excandidato a gobernador, Eduardo Rivera Pérez.

Son en total 186 millones 168 mil 025.95 pesos los que se tienen que aclarar por compra de combustible y pagos al suministro de agua para dependencias municipales, convenios y contratos de obra pública.

Desglose durante el mando de Eduardo Rivera

Los montos por el probable daño patrimonial del anterior gobierno municipal aparecen de la siguiente forma:

•122 millones 145 mil 780.08 pesos por falta de documentos para acreditar la compra de combustible, información de las personas que lo realizaron y datos de los vehículos del Ayuntamiento.

•8 millones 596 mil 447 pesos por no presentar documentos que acrediten la prestación del servicio de suministro de agua, en los 64 inmuebles del municipio.

•28 millones 983 mil 943.07 pesos por no anexar la lista de personas a las que se le depositó nómina en aquel año y no incluir documentos correspondientes a convenios.

•24 millones 460 mil 278.35 pesos por no contar con la documentación comprobatoria en contratos de obra pública.

En el último monto, la ASF señaló además que el anterior gobierno municipal no presentó las cartas de aceptación del servicio y el padrón de beneficiarios de la obra, así como la acreditación de la propiedad.

Cabe mencionar que las participaciones federales con las que contó en 2023, el Ayuntamiento de Puebla, correspondieron a más de 416 millones 694 mil pesos, por lo que las observaciones hechas corresponden a más del 40 por ciento de éste.

Foto: Archivo El Ciudadano México

CDH Puebla emite recomendación contra exedil Eduardo Rivera por omisiones en caso Esmeralda Gallardo

