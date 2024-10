Violencia vicaria: Yamile denuncia incumplimiento de pensión alimentaria y control por parte de expareja

Tras el desalojo sufrido en su vivienda en Puebla, en lo que se ha denunciado públicamente como un caso de Violencia Vicaria, Yamile, madre de tres hijos de 7, 4 y 2 años, denunció públicamente el abuso y violencia económica que ha sufrido por parte de su expareja, José Miguel Mercado.

«Mis hijos han sufrido muchas cosas de parte de su papá», aseguró. Desde que se separaron, Yamile afirmó que su ex pareja Mercado no cumple con el pago de la pensión alimentaria, aunque lo hace por medio de un juzgado en pagos parciales, «pero no ha cumplido«, según asevera Yamile.



Además, en rueda de prensa, Yamile aseveró que la situación es sistemática y se ha prolongado a lo largo de 7 años, y reveló que su ex pareja rentó una casa en Zavaleta para ella y sus hijos, pero con una condición inaceptable.



«Se le tiene que avisar sobre toda persona que entra, que sale, las horas». Yamile se negó a aceptar este control, recordando que ya lo había sufrido en su anterior vivienda. «No estoy dispuesta a tener ese control en mi vida«, enfatizó.



Yamile espera que el gobernador Sergio Céspedes y las autoridades competentes tomen medidas concretas para protegerla y a sus hijos, y erradicar la violencia y el abuso en la sociedad. Acompañada por Sheridan Balderas, presidenta del Frente Poblano de Mujeres contra Deudores Económicos, Yamile solicitó la intervención del gobernador de Puebla para garantizar su seguridad y la de sus hijos.

«Es una persona muy humana que se interesa por estos temas y yo sé que el gobernador puede hacer algo, por eso pido su intervención», señaló.

La situación es especialmente complicada, ya que el juicio por la pensión alimentaria sigue en curso. Yamile aseguró que su ex pareja no cumple con su obligación, lo que ha generado una situación de precariedad para ella y sus hijos.

Sheridan Balderas respaldó a Yamile y aseguró que su organización seguirá luchando para proteger los derechos de las mujeres y sus hijos. «No podemos permitir que la violencia y el abuso sigan ocurriendo en nuestra sociedad», enfatizó.

