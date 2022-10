Vecinas y vecinos se organizan para autogestionar proyectos en un edificio abandonado

Los y las vecinas de la población Juan Antonio Ríos se encuentran movilizadas ante un conflicto que llevan adelante con la Municipalidad de Independencia.

Decenas de personas de todas las edades se juntaron en la tarde del día miércoles 21 de septiembre frente al abandonado colegio San Nicolás en la comuna de Independencia (Santiago de Chile). Esperaban el inicio de la segunda reunión entre el espacio recuperado Trenza la Río y la Municipalidad. Las caras alegres de quienes participaban escondían una tensión entre ambas partes. La llegada masiva de al menos una docena de personal municipal anunció la intención de marcar presencia. Antes de la reunión, se pusieron carteles a lo largo de la reja del antiguo colegio, explicando detalladamente el proyecto de las organizaciones vecinales.

La razón de la cita era la demanda para hacer uso del abandonado colegio perteneciente a la municipalidad de Independencia, en busca de un nuevo proyecto educativo, cultural y social para todas las edades. Este sería el primer proyecto educativo autogestionado voluntariamente a cargo de vecinas(os), organizaciones territoriales y clubes vecinales, en toda la comuna. El cual apunta a nueve líneas de trabajo orientadas a las necesidades que dicen vivir como pobladoras y pobladores, y que se vincula al trabajo que llevan realizando en sus respectivas organizaciones: educación, ecologismo y medio ambiente, niñez y adulto mayor, feminismo, deporte y recreación, producción y autogestión, seguridad.

Para hacer efectiva la demanda, el pasado 10 de septiembre se ingresó a las dependencias del abandonado colegio San Nicolás, para ordenar y hacer aseo al interior del mismo. Sin embargo, a pocas horas, la Municipalidad, bajo la autoridad del alcalde Gonzalo Durán, emanó una orden de desalojo. Razón por la cual las organizaciones decidieron salir del espacio.

Hoy, la lucha sigue a través de la movilización y reuniones con la Municipalidad. Ésta, a través de su administrador, Eduardo Muñoz, se muestra abierta al diálogo, destacando al mismo tiempo que quiere instalar en las dependencias un Centro del Adulto Mayor. Además, el municipio difunde mensajes en los canales de Whatsapp de la comuna, destacando la acción de la Trenza como “violenta” y llamando a los y las vecinas a apoyar el proyecto municipal.

Sin embargo, en la reunión, a la cual asistieron una gran cantidad de vecinas y vecinos, se sintió poco apoyo a la Municipalidad. Varias vecinas destacaron la labor que hicieron organizaciones partícipes de Trenza la Río durante la pandemia, entregando cajas de alimentos y organizando ollas comunes. Además, resaltaron la labor que siguen haciendo. Actualmente en Trenza la Río participan vecinas(os) y siete organizaciones comunitarias de la población: una Asamblea Territorial, un Almacén Popular, un red que organiza a trabajadores y artesanas independientes, un club social y deportivo, una coordinadora de mujeres, organizaciones medioambientales y de adultas mayores de la población.

El llamado a entregar el espacio a Trenza la Río fue constante entre las voces que tomaron el micrófono durante la reunión.

A su vez, el municipio explicó su propio proyecto. En una primera instancia quieren arreglar el primer piso del edificio y trasladar al lugar el Centro Diurno del Adulto Mayor (Cediam) de la comuna. En una segunda fase se quiere entregar algunas partes a organizaciones de adultos mayores, destacando sobre todo un club que actualmente arrienda una sede privada. El administrador Muñoz destacó que en esta segunda fase se podría dar también espacio a que otras organizaciones locales pudieran eventualmente usar el lugar. Sin embargo, aún no hay presupuesto para la ejecución de las obras para el segundo paso ni tampoco fechas concretas.

Desde la Trenza plantearon además que el ex colegio no posee la infraestructura necesaria para utilizarlo como un Cediam, con solo dos salas en el primer piso y las otras cuatro en el segundo piso, el cual quedaría en desuso. Agregando que sólo cubre al 60% del registro social de hogares, y a adultos mayores que se encuentran en situación de dependencia leve o moderada, por lo que la accesibilidad es importante. Dichos argumentos fueron negados por Eduardo Muñoz, el administrador municipal, a pesar de que estos requisitos se encuentren en los documentos del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Cabe mencionar que justo después que Trenza la Río demostró interés por el lugar, el municipio se apresuró por poner este tema en el Concejo Municipal, realizando un cambio presupuestario el martes 13, para suministrar dineros al ex colegio, al no existir recursos destinados al espacio en el presupuesto anual de la administración. También comenzaron a difundir a partir del jueves 15 su supuesto proyecto, que hasta ahora no ha sido mostrado ni consultado a las(os) vecinas(os).

Para La Trenza, el director Desarrollo Comunitario, Claudio Rodríguez, ofreció gestionar una sede en otro lugar, que actualmente le pertenece al Servicio de Viviendo y Urbanismo. Esta sede sería mucho más pequeña y tampoco habría una fecha concreta de cuándo esto podría pasar.

En las caras de los y las asistentes se sentía el enojo, luego de más de una hora de conversación. Las voceras de Trenza la Río destacaron que su proyecto es abierto a la comunidad, e incluso invitaron a la organización de adultos mayores -a la cual el municipio le había ofrecido el Colegio San Nicolás- a sumarse al proyecto. Invitación que fue recibida por parte de su presidenta, que al tomar el micrófono dijo: “no queremos ser una piedra de tope para su proyecto”.

Al terminar la reunión, varios asistentes empezaron a hacer ruido con su llaves en forma de protesta; se escucharon gritos de “entreguen las llaves”. Sin embargo, el municipio se fue solo con la promesa de reevaluar su propuesta, sin anuncios concretos. A pesar del poco avance, las voceras de Trenza la Río se mostraron contentas: “hemos hecho un gran paso, ya que demostramos al municipio que tenemos apoyo para nuestro proyecto, que es el proyecto que prefiere la comunidad y que somos capaces de ser un lugar abierto y sumar otras organizaciones”, señalaron.

Pero están conscientes de que la lucha aún no termina y que falta mucho para poder lograr el objetivo. La vocera indicó: «para que logremos nuestro objetivo, necesitamos todo el apoyo posible, ya que solo visibilizados lograremos convencer a la Municipalidad de entregar el espacio».

Mientras tanto, algunas personas mayores miraban al ex-colegio San Nicolás; aún recuerdan con nostalgia de haber estudiado ahí. Sin embargo, el año 2016 el colegio entró en quiebra y fue vendido al Estado.

La Municipalidad intentó construir en el lugar un edificio de viviendas sociales. Intento que fue rechazado por la vecindad, debido al tamaño de la construcción en un sector de casas bajas. Desde ese momento, más allá de intenciones, no existe un proyecto concreto con un presupuesto claro. Entre otros motivos, debido a una regulación que obliga a la Municipalidad a usar el terreno solamente para los fines que fue comprado, es decir, para vivienda.

Las vecinas y vecinos acusan nuevamente al municipio de estar levantando un proyecto sin la comunidad, sin consulta acerca de qué quieren para su territorio. En cambio, ellas y ellos plantean su propio proyecto para el colegio abandonado hace seis años, en donde algunos estudiaron y anclaron sus sueños de infancia.

