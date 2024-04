Abogado de Jadue: «Petición de prisión preventiva buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones»

Ramón Sepúlveda, abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió al pedido de formalización realizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra de su representado por presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la iniciativa de las Farmacias Populares..

La indagatoria se centra en presuntos hechos de corrupción en la venta y compra de insumos médicos durante la pandemia del Covid-19, por parte de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que era representada por Jadue.

Ante la solicitud de formalización, el jefe comuna ratificó su inocencia, a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que aseguró que «ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad» y que «siempre hemos actuado apegados a la ley y la buena fe».

El edil apuntó contra la Fiscalía y los medios de comunicación por ejecutar la acción judicial a meses de las elecciones municipales de octubre próximo.

«Tras dos años y medio de investigación acompañados por una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho prejuicio personal y familiar», afirmó.

«Esta formalización, habiendo podido ser hace años o diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera en una investigación en la que -les aseguro- saldré totalmente inocente», agregó.

Foto: Abogado Ramón Sepúlveda.

Abogado de Jadue: «No hay ningún antecedente que lo vincule a los delitos»

Por su parte, el abogado Ramón Sepúlveda reiteró la inocencia de su representado y planteó que el pedido de formalización en contra del jefe comunal de Recoleta tiene un propósito mediático.

“Hay muchos casos donde se formaliza a varias personas y un grupo de ellos sale absuelto y el otro sale condenado. Nosotros creemos que la Fiscalía formaliza a Daniel Jadue porque hay elementos que podrían permitir creer que tuvo alguna vinculación, como, por ejemplo, declaraciones. Pero si uno va al contenido concreto de la carpeta investigativa, creemos que no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos“, declaró a La Tercera.

Al ser consultado sobre las razones de la decisión tomada por el Ministerio Público contra el edil, el jurista respondió: “Hay una línea investigativa que la Fiscalía siguió y que hoy determina, a la luz de los antecedentes, que no se debería formalizar al alcalde. Pero la Fiscalía lo formaliza porque efectivamente eso le da otro carácter a la investigación, permite que haya un fiscal regional en la audiencia y, de alguna manera, perseguir de la misma forma a todos los sectores políticos“.

“Formalizar al alcalde en este caso permite que la Fiscalía, de alguna manera, pueda tener otro caso mediático en el cual dar una pelea. La Fiscalía, los tribunales, están en una situación bastante compleja a la luz de lo que ha salido, por ejemplo, en el Caso Audios”, argumentó.

Sepúlveda señaló que, a su juicio y de su representado, “cualquier petición de medidas cautelares intensas, como la prisión preventiva, buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones“.

“Se está formalizando al alcalde Jadue después 11 años y medio de administración, a 6 meses de dejar su cargo y cualquier medida cautelar intensa que se pida es buscar, a través del aparato de persecución penal, truncar la voluntad popular. Y eso no solo es un error, sino que es una situación compleja para la Fiscalía“, explicó.

El abogado indicó que Daniel Jadue no renunciará a su cargo de alcalde de la Municipalidad de Recoleta ante el pedido de formalización y señaló que se defenderá de las acusaciones en su contra.

“Él ha pensado en dar dos pasos adelante, defenderse y ser absuelto. Los pasos al costado, cuando tú no has cometido ningún ilícito, no son parte de ideas que se consideren. Se quiere que él salga de su cargo, pero por esta investigación, confiamos en que eso no va a ocurrir”, afirmo.

Sigue leyendo: