PC respalda a Jadue tras pedido de formalización: «Demostrará que no ha actuado indebidamente y podrá defenderse»

El Partido Comunista de Chile (PC) se pronunció este martes ante el pedido de formalización realizado por la Fiscalía en contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la iniciativa de las Farmacias Populares.

A través de un comunicado, la colectividad señaló que “tenemos plena confianza en Daniel Jadue, él ha entregado todos los antecedentes, incluida la apertura voluntaria de sus cuentas corrientes. Ha colaborado plenamente con la justicia en cada requerimiento”.

Indicaron la política pública de las farmacias populares que impulsó el jefe comunal “sigue siendo una política de bienestar social muy extendida en el país y altamente valorada por la ciudadanía”.

“Creemos que conforme se vaya desarrollando el proceso judicial, él irá demostrando que no ha actuado indebidamente y como lo ha señalado, podrá por fin defenderse», afirmaron.

En el texto, indicaron que concuerdan en que «ha habido una permanente campaña de hostigamiento contra nuestro compañero alcalde, quien ha establecido múltiples políticas de desarrollo social-comunitario con impacto en Recoleta y en el país».

Bárbara Figueroa: «Aquí no va a haber dolo»

Más temprano, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, solicitó prudencia en el caso, señalando que desde el partido tienen la convicción «de que aquí no va a haber dolo».

“No lo hemos dicho solo nosotros, también ha sido la práctica del alcalde Daniel Jadue, poner toda la información a disposición, no entrampar ningún proceso, estar absolutamente disponible a que se revise todo cuando le solicitaron, los teléfonos los puso a disposición, el secreto bancario, es decir aquí no ha habido nada, y esa es la tranquilidad que tenemos nosotros”, indicó en conversación con el programa Línea Uno de Santiago Tv y Radio Usach,.

La extimonel de la CUT planteó que desde el PC tienen la convicción «de que aquí no va a haber dolo”, ya que e jefe comunal e encuentra investigado como representante de las Farmacias Populares y no “como otros casos de alcaldes o alcaldesas, como persona particular”.

Nos gustaría que en estas materias actuar con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos donde se ha sido prácticamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refiere. Y por lo tanto nos gustaría que esa prudencia que es sana”, afirmó.

Alcalde Jadue: «No hay un peso que provenga de acciones ilícitas en mi bolsillo»

Por su parte, el alcalde Daniel Jadue ratificó su inocencia, a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que aseguró que «ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad» y que «siempre hemos actuado apegados a la ley y la buena fe».

Además, el edil apuntó contra la fiscalía y los medios de comunicación por ejecutar la acción judicial a meses de las elecciones municipales:

«Tras dos años y medio de investigación acompañados por una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho prejuicio personal y familiar», declaró el jefe comunal de Recoleta.

«Esta formalización, habiendo podido ser hace años o diez meses más, después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera en una investigación en la que -les aseguro- saldré totalmente inocente», agregó.

Después de casi tres años de investigación desformalizada, por fin ejerceré mi derecho a defensa como Alcalde de Recoleta! pic.twitter.com/8PPC9yDRxF — Daniel Jadue (@danieljadue) April 2, 2024

Finalmente, Jadue volvió a insistir en su inocencia: «Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, mis correos, todo lo necesario (…) No hay un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mi bolsillo ni en los de los funcionarios de la municipalidad de Recoleta», aseguró.

