Alcaldesa Bobadilla sin filtro contra Kast por bencinazo: “Le mintió a toda la clase trabajadora”

En un video que circula en redes, la jefa comunal acusó a Kast de incumplir sus promesas electorales. «No está haciendo absolutamente nada, está golpeándonos, está beneficiando a los más ricos», afirmó.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (IND-FA) cargó sin filtro contra José Antonio Kast por el alza histórica que experimentarán los combustibles y señaló que durante su campaña presidencial «le mintió a toda la clase trabajadora».

Sus declaraciones se producen luego de que el Ministerio de Hacienda confirmara que el incremento, calificado como «bencinazo» —que alcanzará los $370 por litro en gasolina de 93 octanos y hasta $580 en diésel— se aplicará a partir de este jueves 28 de marzo, tras la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Desde la administración del ultraderechista justificaron la decisión señalando que “el estado de las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”.

Ante este escenario, durante la mañana de este miércoles 26 alcaldes de diferentes comunas de la Región Metropolitana se dirigieron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al mandatario en la manifiestan su preocupación y rechazo por el alza de las bencinas.

En el marco de esta movilización, algunos ediles declararon a la prensa, sin embargo, mientras varios optaron por un discurso más institucional, la jefa comunal de Quilicura, Paulina Bobadilla, decidió enviarle un mensaje frontal y claro a Kast, acusándolo de incumplir sus promesas electorales.

En un video que circula en redes, la jefa comunal acusa a Kast de incumplir sus promesas electorales. «No está haciendo absolutamente nada, está golpeándonos, está beneficiando a los más ricos», afirmó.

«¿Sabís qué? Yo no voy a ser como todos mis colegas que han sido súper políticamente correcto, porque Kast le mintió a toda la clase trabajadora, a todos los que votaron por él», afirmó en diálogo con CHV.

Bobadilla no solo cuestionó al mandatario, sino que también lanzó críticas hacia los medios de comunicación, por no velar por el bienestar de la ciudadanía.

“Ustedes también tienen la misión de defender a los que votaron por él, porque les vendió humo”, señaló.

En sus declaraciones, fustigó a Kast por no cumplir con los compromisos adquiridos durante la campaña, especialmente en lo referente a calidad de vida, seguridad y materia económica.

“Les dijo que los iba a defender, que les iba a entregar seguridad, que iba a cambiar su realidad económica y no está haciendo absolutamente nada, está golpeándonos, está beneficiando a los más ricos”, expresó.

Cabe recordar que durante su etapa como opositor, Kast cuestionó públicamente el alza en los combustibles por parte de los gobiernos anteriores, mientras que tras llegar a La Moneda, su administración decidió ajustar los precios internos en línea con el mercado internacional, argumentando falta de espacio fiscal para sostener subsidios.

En su diálogo con el programa “Contigo en la mañana”, la alcaldesa de Quilicura también recordó los cuestionamientos que el ultraderechista realizó al expresidente Gabriel Boric, señalando que ha incurrido en una contradicción.

“¿Cuánto maltrató a Gabriel Boric por sus asesores? ¡Él les dobló el sueldo! Es un cinismo terrible y ustedes que no colaboran”, dijo, refiriéndose al papel de los medios.

Bobadilla insistió en que Kast ha incumplido con sus promesas, lo que a su juicio, ha ocasionado que incluso sus propios votantes se encuentren decepcionados y arrepentidos de haberlo respaldado en las urnas.

“¿Por qué sus promesas de bajarse el sueldo? ¿Y qué ha hecho? Prometió cosas que no está cumpliendo. Los mismos que votaron por él, hoy están arrepentidos; yo lo veo en mi comuna”, cerró.

Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura:



“ Kast le mintió a toda la clase trabajadora, a todos los que votaron por él, ustedes ( medios) tienen la misión de defender a los que votaron por el, no está haciendo NADA, está golpeándonos, está beneficiando a los más ricos” pic.twitter.com/caGF41iNEN — H (@hernan_sr) March 25, 2026

Carta de los acaldes a Kast por alza de bencinas

Paulina Bobadilla junto con otros 25 alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana que firmaron y entregaron este martes una carta en La Moneda dirigida a José Antonio Kast, en la que plantearon que «el encarecimiento del combustible impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar».

Asimismo, advirtieron que esta medida tensionará seriamente la gestión municipal,» encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal».

En esta misma línea, argumentaron que la crisis a la que hace alusión el ultraderechista «no puede ser pagada por quienes menos tienen».

También ratificaron su disposición «a trabajar conjuntamente con el Gobierno para enfrentar este escenario, pero siempre poniendo en el centro a las personas, especialmente a quienes más necesitan apoyo».

Al respecto, le propusieron a la nueva administración aplicar un conjunto de acciones entre las que se encuentran la suspensión de iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas.

Los jefes comunales hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias chilenas y establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, esto con la finalidad de evitar alzas en tarifas, consignó T13.

En la misiva firmada por ediles como Tomás Vodanovic (Maipú), Mauro Tamayo (Cerro Navia), Felipe Muñoz (Estación Central), Claudia Pizarro (La Pintana), Javiera Reyes (Lo Espejo), Matías Toledo (Puente Alto), Fares Jadue (Recoleta), se planteó un llamado al gobierno a establecer políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, entre otros.

«Chile necesita decisiones que den certezas y protejan a su gente», concluyeron.