Así reaccionó la derecha al estallido: Mea culpa, respaldo a la represión y llamado a «disminuir su privilegios»

Los sucesos que se registraron a partir del 14 de octubre de 2019 cambiaron la historia de Chile, el surgimientos de masivas protestas en reclamo por la desigualdad, la falta de justicia social, el incumplimiento de promesas por parte de la clases política y la falta de solución a los problemas, desencadenaron en el llamado «estallido social».

Las respuesta de los actores de la derecha al momento en el que «Chile despertó», incluyó desde desconcierto, ejercicios de mea culpa, respaldo al uso de la fuerza contra los manifestantes , hasta un llamado a «disminuir su privilegios».

Una de las grandes controversias generadas en el estallido social, fue sin lugar a dudas la celebración del cumpleaños de uno de los nietos del entonces presidente Sebastián Piñera en una pizzería, mientras se iniciaba la revuelta.

Mientras Santiago vivía una acalorada una jornada de protestas, incluyendo la quema de estaciones de Metro, el exmandatario fue fotografiado en una celebración en la pizzería Romeria, ubicada en el municipio de Vitacura

De acuerdo con los medios, esto ocurrió data de las 20:30 horas del viernes 18 de octubre de 2019: justo cuando las manifestaciones explotaron en las calles del país.

Según se supo en esa ocasión, Piñera abandonó La Moneda tras una reunión con los entonces ministros del Interior, Andrés Chadwick; de Transporte, Gloria Hutt; y el presidente de Metro, Louis de Grange; para concurrir a la cita familiar.

Tras participar del evento, el jefe de Estado retornó a Palacio, donde tuvo una nueva reunión, tras la cual comunicó al país que había decidido decretar Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, junto con las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Cabe destacar que tras la polémica, la vocera de Gobierno de la época, Cecilia Pérez, salió a defender a Piñera, asegurando que “él es humano (…) todos tenemos derecho a comer”.

“El Presidente estuvo trabajando desde muy temprano (…). Se fue una hora (al cumpleaños) para volver inmediatamente y estar hasta la madrugada trabajando”, reiteró.

En un intento por restablecer el orden, Piñera desechó el incremento de 30 pesos de la tarifa del metro que motivó las protestas iniciales. Luego procedió a desplegar a las fuerzas militares en las calles de Chile, por primera vez desde la transición del país a la democracia. sin embargo esto calmó la aguas y la revuelta continuó.

Tras una manifestación histórica que congregó a más de 1,2 millones de personas, Piñera apareció en televisión para decir que habían entendido el mensaje.

«La multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy los chilenos que piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza», afirmó.

«Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado», señaló ante las cámaras.

El fallecido mandatario, propuso ene se entonces pensiones más altas, mejor cobertura médica y le solicitó la renuncia a todo su gabinete.

Posteriormente, planteó una decena de medidas en materia de seguridad pública, que incluyeron una ley anti saqueos, una ley anti encapuchados y aumento en las facultades de las policías y del Ministerio Público.

Manuel Ossandón: «O nos ponemos de acuerdo, o nos vamos para la casa»

Desde algunos sectores de la derecha, parte de estas medidas no fueron vistas con buenos ojos.

“Yo no estoy en contra de ninguna media de lo que él está planteando. En lo que yo estoy en desacuerdo es que estas medidas solas no sirven para nada porque se va a transformar en una agenda represiva que va a hacer que esto se ponga más violento”, indicó el senador Manuel José Ossandón (RN)

“Si creen que la mayoría de los que salen a tocar cacerolas son comunistas, anarcos o venezolanos, están equivocados”, añadió el excandidato presidencial.

Además Ossandón planteó que en ese momento estaba juego la democracia. «o nos ponemos de acuerdo, o nos vamos para la casa. Y ojo, aquí no se salva nadie. Aquí murió la izquierda, la derecha y el centro”.

Cathy Barriga: «He dedicado cada minuto a apoyar»

Ante el estallido social, la entonces alcaldesa de Maipú. Cathy Barriga, se refirió a al necesidad urgente de aplicar cambios para «tener un país mejor y justo»

«He dedicado cada minuto a saber lo que está pasa en mi comuna y a tomar las mejores decisiones y a apoyar«, dijo Barriga, quien se encuentra formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

«Como autoridad, como ciudadana, en roles distintos, lo único que tiene que haber acá es una

respuesta pronta, no puede seguir muriendo gente. No podemos seguir esperando, teniendo miedo a encontrarnos, a salir, a no trabajar, a ir destruyendo nuestro país. Es el momento oportuno para tomar importantes decisiones, no se puede esperar más. Eso a uno lo angustia, es la angustia y la incertidumbre que tenemos todos», planteó.

Gonzalo Blumel: «Se tiene que respaldar la labor de Carabineros»

El entonces ministro del Interior, Gonzalo Blumel, condenó los hechos de violencia que se registraban en el país y aseguró que no se permitiría la impunidad.

Consultado por los registros de patrullas atropellando a civiles, indicó que “se tiene que cumplir estrictamente la ley, se tienen que cumplir estrictamente los protocolos y se tiene que respaldar la labor de Carabineros en materia de seguridad pública”.

“Todos los hechos que puedan tener efectos sobre civiles, que puedan significar vulneraciones, también tienen que ser investigadas (…) Quien se aleje de la ley va a tener que recibir sanciones“, dijo.

Mario Desbordes: «La mayoría de los carabineros ha hecho un esfuerzo»

El presidente de Renovación Nacional (RN) de ese momento, Mario Desbordes, se refirió a l actuar de Carabineros en las manifestaciones.

“Hay que condenar con fuerza las violaciones a derechos humanos o los abusos de los funcionarios públicos”, dijo.

Sin embargo, destacó que «la mayoría de los carabineros ha hecho un esfuerzo dentro del marco de la ley”, señaló.

Acercamientos de José Antonio Kast con carabineros formalizados

Durante el estallido social, el líder Partido Republicano, José Antonio Kast estrechó algunos vínculos con la «familia policial», de aquellos funcionarios que se habían visto involucrados en casos judiciales con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos, como parte de su respaldo incondicional a Carabineros.

Ese acercamiento se dio con Hugo Navarro, imputado por homicidio frustrado, falsificación de instrumento público y detención ilegal el pasado 19 de octubre de 2019 en una Comisaría de Ovalle en la Región de Coquimbo.

Asimismo, el republicano se reunió con los familiares de Patricio Maturana, policía imputado por dejar ciega a la cual senadora, Fabiola Campillai, luego de lanzarle una bomba lacrimógena en su rostro

Cecilia Morel: «Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios»

Otro de las reacciones más comentadas en medio de la revuelta, fue la de la esposa del expresidente Piñera, Cecilia Morell.

Un audio filtrado de una conversación que sostuvo con una amiga sobre la crítica situación política y social y que atravesaba Chile en ese momento causaron indignación.

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, se puede escuchar en la nota de voz.

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas que se registraban en todo el país contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, afirmó Morel.

