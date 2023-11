Ataque digital contra «Chile en Contra»: Comando de bots logró bajar su cuenta en Instagram en apenas una hora

El comando “Chile En Contra” comenzó este lunes su campaña en la comuna de Quinta Normal por el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

En la ocasión se presentó el jingle de campaña, al que también llamaron la «cumbia del En Contra» y se presentaron oficialmente los voceros.

Sin embargo, el pasado viernes el comando sufrió un embate de campaña después que Instagram decidiera bajar su cuenta recientemente creada en esta red social, debido a que una ola de bots la denunció por supuestamente incumplir las normas de convivencia de la plataforma.

La cantidad de denuncias fue tal, que la cuenta recién estrenada apenas duró una hora activa en la red.

Esta situación generó sorpresa dentro del comando de «Chile En contra», y confirmaron que la cuenta fue víctima de un ataque. Sin embargo, afirman que en este momento todas sus redes funcionan sin problemas, consignó El Mostrador.

También en el Congreso fue motivo de alarma y preocupación. El diputado socialista Leonardo Soto criticó que la recién comenzada campaña de cara al plebiscito de salida, “ya muestra señales de enfrentamiento, polarización y hasta ataques y sabotaje digital”.

A su juicio, lo ocurrido con la cuenta de Instagram del “En contra” es que “fue derribada por bots de la campaña del apruebo (‘A favor’)”,

Para el parlamentario, esta acción es un claro ejemplo de que “el fin justifica los medios” y los contrincantes consideran «utilizar la agresión, sabotaje y violencia ahora digital y mañana presencial, para que gane su opción”.

Según Soto, “cometen un grave error, porque utilizar estos medios violentos en campaña electoral lo que hace es ensuciar y provocar, en vez de debatir y dialogar en torno a nuestras diferencias”, dijo citado por El Mostrador.

El diputado Eric Aedo (DC) coincidió y apunto contra la oposición. «Creo que la derecha comete un error al actuar con esta virulencia en una campaña”, dijo al tiempo que calificó esta acción como una “mala señal”.

El parlamentario hizo un llamado “a la gente sensata de la derecha, que por cierto la hay, a que ayuden a bajar este nivel de crispación y de confrontación”.

“Nosotros, quienes estamos ‘En contra’ del texto constitucional, no vamos a caer en esta violencia. Vamos a dar a conocer nuestras ideas, porque creemos que este es un texto que no une a Chile, que le hace mal, que simplemente no resuelve los problemas por los cuales los chilenos se han movilizado en los últimos años”, afirmó.

Campaña solidaria «que no divide, que no distingue»

Durante el el evento realizado ayer en la explanada de Quinta Normal, la excomisionada experta, Antonia Rivas, destacó que con la campaña buscan “hacer pedagogía, explicarle a la ciudadanía por qué este es un mal texto, porque esta propuesta es construida sólo por algunos y para algunos y es una propuesta que no es representativa”.

“No hay verdaderos chilenos, no hay chilenos correctos o incorrectos, acá lo que somos es Chile, es un país diverso y unido”, expresó.

Al ser consultada por las críticas al Gobierno por la supuesta demora en difundir la propuesta de nueva Constitución, la excomisionada recalcó que el proceso se “acaba de iniciar, el Gobierno señaló que van a cumplir su rol de informar y entiendo que así lo están haciendo. No veo que haya retraso en esa misión”.

Por su parte, el excomisionado experto, Gabriel Osorio, sostuvo que dan inicio a “una campaña solidaria que tiene a la transversalidad, que incluye a todos los chilenos y chilenas, que no divide, que no distingue entre verdaderos y falsos chilenos o los chilenos correctos o aquellos que son calificados de incorrectos, sino que esta campaña tiene por objeto fundamental, mostrar los riesgos e incertidumbre que genera un texto constitucional”.

En tanto, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, planteó que se trata de un “gran desafío y necesito explicarle a la ciudadanía como los perjudica y para eso en la práctica no puedo estar en las dos cosas y he pedido un permiso sin goce de suelo para poder hacer esto como corresponde. Y así lo ha señalado la Contraloría en múltiples dictámenes”.

