“Bochorno internacional”: ex cancilleres cierran filas con Bachelet y cuestionan al gobierno de Kast

Un bloque de exministros y subsecretarios de Relaciones Exteriores alzaron la voz para cerrar filas con Michelle Bachelet y cuestionar la decisión del gobierno de José Antonio Kast de restarle el apoyo oficial a la expresidenta en su candidatura para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual calificaron como un “bochorno internacional”.

La exmandataria (2006-2010 y 2014-2018) había sido postulada por el gobierno del exmandatario Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil y desde la Cancillería justificaron la medida argumentando que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

A través de una declaración pública, las exautoridades, entre quienes figuran los excancilleres Mariano Fernández, Carlos Figueroa, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker, así como los otrora subsecretarios Cristián Barros, Gloria de la Fuente y Edgardo Riveros.

En el texto expresaron su «decidido apoyo a la candidatura de la expresidenta» y lamentaron profundamente el retiro del apoyo oficial del gobierno de Chile a su postulación.

«Respaldamos la candidatura de la expresidenta pensando en los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior con sentido de Estado», afirmaron, señalando que representa “una oportunidad para Chile”, no solo por el prestigio que implica postular al máximo cargo de la principal organización global, sino también por la posibilidad de «robustecer principios y normas de interés para Chile como para como país abierto al mundo”.

En opinión de los excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores, “la candidatura de Bachelet representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo; el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias; la promoción y defensa de la democracia y los DDHH. Un comercio abierto basado en reglas y –como ha propuesto la expresidenta- una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos. Haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

Las exautoridades destacaron que su postulación “es aún más importante cuando parece normalizarse el unilateralismo, el irrespeto de los tratados y las reglas, y el uso ilegal de la fuerza, entre otras tendencias. Durante 70 años hemos tratado de avanzar hacia una sociedad con reglas; ahora pareciéramos encaminarnos hacia una sociedad sin normas, en que priman los intereses de las grandes potencias”.

Candidatura de Bachetet tiene posibilidades de éxitos

Con su postulación Michelle Bachelet aspira a reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo al frente de la secretaría general de la ONU el próximo 31 de diciembre de 2026.

La expresidenta ya ha ejercido altos cargos dentro del organismo internacional, razón por la que los exministros y subsecretarios de Relaciones Exteriores de los gobiernos de la Concertación y de Gabriel Boric, señalaron que “tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito”. Asimismo, se refirieron a su amplio prestigio y respeto internacional, así como a su experiencia y conocimiento el sistema de Naciones Unidas habiendo ejercido como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

Aunque es una práctica no reglamentada, se contempla que la secretaría general se tune entre regiones y en esta ocasión, podría corresponderle a un representante de América Latina por lo que el nombre de la exmandataria ha venido cobrando fuerza ya que en 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina, que es el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Por tal motivo, en su declaración las ex autoridades también hicieron mención al movimiento transversal que promueve que, por primera vez, una mujer ocupe el cargo.

«América Latina tiene buenas posibilidades por el criterio informal de rotación geográfica puesto que la única vez que alguien de la región ocupó el cargo fue con el peruano Javier Pérez de Cuellar hace 35 años», subrayaron.

En el texto describieron la manera en que se desarrolla el proceso de elección para la Secretaría General de la ONU, indicando que parte con votaciones informales en el Consejo de Seguridad hasta que un nombre es consensuado para presentarlo a la Asamblea General, «la que procede a elegir el máximo cargo de la organización».

En ese contexto, los firmantes recordaron que los cinco miembros permanentes cuentan con poder de veto, lo que puede afectar a cualquier postulante.

Frente a las eventuales especulaciones respecto a la postura y votación de Estados Unidos, las exautoridades mencionaron la relación entre Santiago y Washington durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Solo recordamos que el segundo gobierno de Michelle Bachelet coincidió un año y dos meses con la primera administración de Donald Trump y, pese a las diferencias político-ideológicas, ambos se llevaron bien, y la relación entre Chile y EE.UU. fue muy activa, constructiva y mutuamente respetuosa”, apuntaron.

“Bochorno internacional”

En la declaración pública, los excancilleres plantearon que les hubiera gustado que el gobierno de José Antonio Kast hubiera actuado adoptando una decisión de Estado.

“Deseábamos una decisión de Estado como cuando el senador Jaime Guzmán propuso el nombre de Gabriel Valdés como presidente del Senado, o cuando el presidente Sebastián Piñera apoyó la reelección de José Miguel Insulza a la secretaría general de la OEA”, indicaron

Asimismo, resaltaron que la postulación de Bachelet también fue presentada por México y Brasil, y al respecto, aseguraron que “estos dos últimos países no adoptan decisiones improvisadas en política exterior, y su respaldo tiene una gravitación global”.

De hecho, la exmandataria confirmó que mantiene su candidatura a la Secretaría General de la ONU, pese al retiro de respaldo por parte de la administración del ultraderechista.

Para cerrar, las exautoridades calificaron la decisión de Kast quitarle piso a Bachelet y retirar el patrocinio oficial a su candidatura como un “bochorno internacional”. En el texto se preguntaron: “¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región?”.

Lamentaron que con este episodio, «la política exterior de Chile quedará marcada negativamente».