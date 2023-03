Boric pide unidad para combatir la delincuencia: «Personalmente estaré acompañando a Carabineros en procedimientos»

"Estoy convencido de que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera. Que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, acción de tal o cual parlamentario, que ese alcalde es bueno y este no, no va a servir para detener a la delincuencia", señaló el jefe de Estado.