Cargan contra De La Carrera por «copiar»  proyecto para reducir dieta parlamentaria que presentó Boric en 2014 y por el que la derecha votó en contra

El diputado Gonzalo De La Carrera presentó el lunes un proyecto de reforma constitucional que buscará reducir la dieta parlamentaria en un 43%.

“He propuesto bajar la dieta parlamentaria de los diputados desde un bruto de $7 millones a $4 millones, lo que se traduce en un líquido que baja de $5.600.000 a $3.300.00 aproximadamente”, agregó desde el Congreso Nacional.

El proyecto de Ley incluirá un artículo único que modificará el 62 de la Constitución, detallando que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a diez ingresos mínimos mensuales”.

Al ser consultado sobre el por qué ese monto en específico, el diputado de derecha declaró que “es algo que nosotros hemos querido aparejar con el discurso que ha hecho en campaña el Presidente Boric de llegar a 10 veces el sueldo mínimo mensual y por eso que, al llevarlo a sueldos mínimos, se llega a estos montos”.

En detalle, sería una disminución de la dieta actual bruta, que está ubicada en $7.012.288 a $4.000.000; esto a líquido (aproximado) significaría pasar de $5.684.396 a $3.396.050.

Gonzalo De La Carrera señaló que espera que “el resto de los parlamentarios que están en el hemiciclo, sean conscientes de que Chile necesita que nosotros nos apretemos todos el cinturón. Y que estemos dispuestos a demostrarle a Chile que estamos aquí para servir al país, y no para servir a nuestros propios intereses”.

Sin embargo, cabe recordar que en abril de 2014, los entonces diputados, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, presentaron un proyecto de ley para reducir la dieta parlamentaria en un 50 por ciento, que en ese entonces alcanzaba los ocho millones de pesos.

Asimismo, plantearon trabajar en otro proyecto que fijaría un límite ético en el sueldo, para que la dieta parlamentaria no pueda ser 20 veces mayor que el sueldo mínimo.

La rebaja de la dieta parlamentaria fue de hecho uno de los primeros proyectos que los parlamentarios electos del Frente Amplio acordaron impulsar una vez que ingresaran al Congreso, en el encuentro público que sostuvieron a fines de noviembre de 2017.

Borich quien era diputado por Magallanes y ex presidente de la FECH, aseguró en esa oportunidad que la discusión sobre las brechas es necesaria y explicó que el objetivo” vincularlo al sueldo mínimo, porque creemos que el debate de la desigualdad en Chile no se toca solamente bajando los sueldos más altos, sino también incrementando los sueldos más bajos. Acá se abre un debate muy amplio, que no toca solamente el tema de los montos, sino también la representatividad del parlamento, la desigualdad, el financiamiento a la política que nos interesa transparentarlo y esperamos que este debate lo demos con humildad y altura de mira para avanzar en la dirección correcta”, afirmó.

Cuatro años después de que Boric y Jackson presentaran la iniciativa, que fue motivo de disputas en el Congreso, la Cámara Baja aprobó en junio de 2018 la idea de darle urgencia al proyecto de reforma constitucional que rebajaba la dieta parlamentaria.

La iniciativa contó con 76 votos a favor, 25 abstenciones.

Los diputados que votaron en contra de la moción -la mayoría de la UD y RN- fueron los siguientes:

Andrés Molina (EVOP)

Aracely Leuquén (RN)

Bernardo Berger (RN)

Camila Flores (RN)

Carlos Kuschel (RN)

Celso Morales (UDI)

Cristóbal Urruticoechea (RN)

Diego Schalper (RN)

Eduardo Durán (RN)

Francisco Eguiguren (RN)

Francisco Undurraga (EVOP)

Frank Sauerbaum (RN)

Gastón Von Mühlenbrock (UDI)

Guillermo Ramírez (UDI)

Gustavo Sanhueza (UDI)

Ignacio Urrutia (UDI)

Issa Kort (UDI)

Javier Macaya (UDI)

Joaquín Lavín (UDI)

Jorge Alessandri (UDI)

Jorge Rathgeb (RN)

Juan Antonio Coloma (UDI)

Juan Fuenzalida (UDI)

Leopoldo Pérez (RN)

Luciano Cruz-Coke (EVOP)

Luis Pardo (RN)

Mario Desbordes (RN)

Mario Venegas (DC)

María José Hoffmann (UDI)

Miguel Mellado (RN)

Nicolás Noman (UDI)

Nino Baltolu (UDI)

Osvaldo Urrutia (UDI)

Pablo Lorenzini (DC)

Patricio Melero (UDI)

Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI)

Ramón Barros (UDI)

Ramón Galleguillos (RN)

Rolando Rentería (UDI)

Sebastián Keitel (EVOP)

Sebastián Torrealba (RN)

Sebastián Álvarez (EVOP)

Sergio Bobadilla (UDI)

Sergio Gahona (UDI)

Sofía Cid (RN)

Álvaro Carter (UDI)

Un poco de historia



Críticas contra De La Carrera

En las redes sociales varios usuarios recordaron que el proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria fue ingresado en 2014 y señalaron a De La Carrera por «copiar» la iniciativa.

Gonzalo de la Carrera acaba de copiar el proyecto de rebaja de dieta parlamentaria del presidente Boric y lo expuso como propio.



Así de chanta. November 28, 2022

Pamela Jiles y Gonzalo de la Carrera son como hachas pa' robarse proyectos de ley ajenos. Jiles le robó el proyecto del 10% al Diputado Bianchi y de la Carrera le roba el Proyecto de Rebaja de Dieta Parlamentaria al Presidente Boric.

Q pena q al Diputado no le gusten las de 70😂 — Tera (@la_tera_vive) November 29, 2022

