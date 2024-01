«Chile no es Ecuador»: Boric anunció querella por asesinato de niña de 10 años en Maipú

El presidente Gabriel Boric se pronunció por el homicidio de una niña de 10 años, registrado en la noche del sábado en Maipú.

Antes de partir a Guatemala —donde participaría en el cambio de mando presidencial—, el mandatario chileno anunció que el Gobierno presentará una querella contra los responsables de su muerte.

De igual forma, manifestó su indignación por los hechos violentos y reiteró su compromiso de trabajar para frenar la inseguridad en el país.

Nos conmueve, nos desgarra y nos indigna el asesinato de una niña de 10 años en Maipú. Pero por sobre todo nos moviliza a perseguir con más fuerza esta delincuencia cobarde e inmisericorde. Espero tengamos unidad nacional para enfrentarla y no aprovechamiento político pequeño», escribió el presidente Boric en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter).

«No vamos a normalizar estos hechos violentos en esta patria», expresó Boric, citado por T13.

Cabe recordar que el trágico hecho se registró alrededor de las 22:30 horas, en la calles La Galaxia con Inca de Oro, y según lo informado desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía.

En primera instancia, se descartó que se haya tratado de una suerte de «bala loca» o un ataque con intención de robo.

Según los antecedentes, mientras que el padre y la menor de edad, se trasladaban en un Chery Tiggo 3 de color blanco por la calle La Galaxia con Inca de Oro, recibieron una indeterminada cantidad de disparos desde la parte posterior del automóvil.

Los responsables de este macabro hecho se desplazaban a pie y hasta el momento se desconoce los motivos del ataque.

Ante esta situación, el presidente Boric cuestionó a aquellas personas que comparan la situación que se registra en el país con respecto a la inseguridad, con los últimos hechos que se han registrado en Ecuador.

«Quiero ser muy claro porque en los últimos días han habido varias comparaciones que me parecen preocupantes: Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que entre todos, tenemos que cuidar y fortalecer», puntualizó el mandatario al tiempo que instó a la unidad de todos los sectores y no hacer uso político sobre estos hechos.

