“Cobardía”: Jara fustiga a Kast por involucrar a su hermano y exige aclarar la red de bots

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fustigó al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por involucrar a su hermano, el periodista Sergio Román Jara, con el reportaje de CHV Noticias sobre la red de bots.

La investigación sindica al periodista Patricio Góngora Torreblanca, como el presunto operador detrás de una conjunto de cuentas «trolls» o «bots» utilizadas para difamar y desprestigiar a rivales políticos del candidato de la ultraderecha,

El reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», se centró en las cuentas detrás de discursos de odio y desinformación dirigidos a tanto a Jara (Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos). Sin embargo, el hallazgo más impactante fue la presunta identificación del jefe o coordinador de estos contenidos: la cuenta @Patitoo_Verde en X (ex-Twitter), que según el equipo de CHV pertenecería a Góngora.

Según se indicó en la emisión televisiva, el hombre de confianza de Andrónico Luksic y quien tras la emisión del reportaje renunció al directorio de Canal 13, ocupaba el alias de @Patitoo_Verde en las redes sociales, y se coordinaba con Ricardo Inaiman Barrios, alias @JackedIn, para llevar a cabo campañas de acoso masivo -utilizando noticias falsas- hacia los adversarios políticos del republicano.

Ante el escándalo que sacude al mundo político y comunicacional Kast optó por acusar al periodista Sergio Román Jara de estar detrás de la investigación: “¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?“, afirmó desde una acto realizado en Talca.

En un comunicado, Chilevisión aclaró que el reportaje «este reportaje fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza» y que su producción fue desarrollada íntegramente por el equipo de prensa, “del cual no forma parte Sergio Jara”.

«Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa», señalaron desde la estación televisiva.

A pesar del comunicado emitido por Chilevisión, José Antonio Kast, insistió en acusar al profesional de estar detrás de la investigación periodística.

«Jeannette Jara es la candidata del Partido Comunista pero también es la candidata de continuidad de este gobierno fracasado. Y nosotros siempre la vamos a enfrentar con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad», señaló Kast.

«Nosotros no creemos, no necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras porque hablamos con la verdad», agregó el candidato de la extrema derecha chilena.

Jara critica «cobardía» de Kast por buscar evasivas sobre red de bots

Ante estos dichos, la exministra del Trabajo y Previsión Social, respondió con dureza y afirmó: «Kast nos debe una explicación».

«Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matthei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura”, indicó en un punto de prensa.

«Respecto de la vinculación que él hace, en primer lugar con otros temas, como con un familiar mío, lo encuentro realmente una cobardía», añadió.

Jara aclaró que «en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada, que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje».

Planteó que el abanderado del Partido Republicano, “más que buscar evasivas, lo que tiene que hacer es responder de frente y decir si tienen que ver o no con su candidatura”.