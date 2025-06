Cómo el acuerdo SQM-Codelco separa las aguas en la campaña electoral del oficialismo

El polémico acuerdo entre Codelco y SQM se tomó el debate presidencial, sobre todo en el ámbito del oficialismo. Así ocurrió en dos debates recientes protagonizado por los candidatos de la coalición gobernante, ocasión en que se posicionaron frente a la entrega de la explotación del Salar de Atacama hasta el 2060 a la empresa dirigida por la recién ungida, Francisca Ponce Pinochet, nieta del dictador.

Los debates también permitieron ver los ejes argumentales desde donde los candidatos sustentan sus posturas, llamando la atención el énfasis en la dimensión ética en la política propuesto por Jeannette Jara (PC), la percepción del acuerdo como “bueno para el país” de un cándido Gonzalo Winter, o la narrativa de la complementariedad público-privada desplegada en la defensa que hizo Carolina Tohá.

Por la derecha, en tanto, la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, pidió hace casi un mes a los legisladores de su coalición que revisaran “la idoneidad del pacto para el país y el futuro desarrollo de esa industria en Chile”. La arremetida fue un misil directo al Ejecutivo que se las ha jugado por concretar este acuerdo. Los otros dos candidatos, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, no se han pronunciado, aunque sus parlamentarios han sido críticos de la negociación en las instancias en que han participado.

De concretarse, las pertenencias mineras que tiene arrendadas SQM en el Salar de Atacama pasarían a ser parte de una sociedad en conjunto con Codelco, que sería explotada a medias hasta el 2060.

En caso contrario, en 2030 la empresa que hasta esta semana era dirigida por Julio Ponce Lerou debía devolver dichas pertenencias a Corfo, así como también la industria instalada en torno de la producción de litio. Esto permitiría tanto llamar a una licitación para escoger mejores socios que aporten mayores ganancias al fisco y valor agregado a la producción de carbonato de litio, así como también, la explotación exclusiva por el Estado.

Según calculan personas competentes en minería, la calidad excepcional del Salar de Atacama -tanto por su contenido en litio y fácil producción, así como la proximidad a los puertos para su exportación- permiten perfectamente no entregar más de un 20% de la propiedad para su explotación.

En cambio, Máximo Pacheco se ufana de mantener un 50,01% de propiedad del Estado, lo que equivale a una acción de la Minera Tarar, la sociedad conformada con SQM.

La Comisión Investigadora formada en la Cámara para revisar dicho acuerdo concluyó que está plagado de irregularidades, la negociación fue poco transparente, las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo y conlleva una pérdida para el patrimonio fiscal estimada entre 5.700 a 10 mil millones de dólares.

“LO MAS CONVENIENTE PARA EL PAÍS ES QUE PARTICIPEN LOS PRIVADOS”

Ya en el primer debate presidencial de los candidatos del oficialismo, realizado el 26 de Mayo a través de Radio ADN, apareció en la discusión el polémico acuerdo entre la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara; y la aspirante de Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

“No estoy disponible para que el estado de Chile haga una alianza con SQM” afirmó la ex-ministra del Trabajo, agregando luego que “encuentro raro que nosotros, gente de izquierda, estemos avalando un acuerdo con SQM, una empresa que tiene deudas pendientes con Chile”.

Terminó diciendo que es fundamental que el país controle el litio existente en el territorio.

En tanto, la abanderada de Socialismo Democrático consideró que el acuerdo SQM-Codelco es “algo que hay que celebrar”.

“El hecho de un recurso sea de los chilenos y de las chilenas no significa que no pueden participar los privados en su explotación… A veces lo mas conveniente para el país es que participen los privados porque tienen mas condiciones para invertir, porque tienen la tecnología, por distintas razones”- agregó Tohá.

La narrativa de la ex-ministra del Interior se sustenta en la complementariedad público-privada, noción que ha sido ocupada de envoltorio para esconder la privatización de recursos naturales. La frase fue usada por las agencias de publicidad del gobierno cuando se lanzó el polémico acuerdo con SQM, así como también sirvió de cobertor de la entrega de los yacimientos de Codelco Andina a la minera anglo-sudafricana Angloamerican; y la explotación en conjunto del Salar Maricunga con la anglo-australiana, Rio Tinto.

También dicha lógica asume la incapacidad de las empresas públicas para gestionar sus propios recursos, requiriendo la asistencia de compañías privadas, sean SQM, Angloamerican o Rio Tinto, para poder echar a andar la producción.

Al geólogo José Cabello le llama la atención la entrega de la mitad de la propiedad de los proyectos de litio desarrollados por Codelco y Enami. Cabello trabajó durante una década y media a cargo de la evaluación de proyectos mineros de BHP Billiton y hoy integra el Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC).

“Cuando un yacimiento es tan bueno me quedo con el 100 por ciento. Ahora se entrega el 49% y uno no entiende por qué -comenta el geólogo- no veo ninguna razón técnica y económica para ello -agregó- es vergonzoso lo que está haciendo Codelco y Enami de entregar de partida el 50%. Lo primero que hace uno que tiene un yacimiento bueno, piensa qué pasa si lo opero al 100 por ciento”.

“DEBE PASAR UN TIEMPO EN EL CUAL SE CREA ESA EMPRESA”

En el segundo debate que juntó a los cuatro aspirantes del oficialismo, realizado por La Tercera y radio Duna, el polémico acuerdo no sólo se tomó la discusión, sino que también produjo las primeras fisuras públicas entre candidatos que coinciden en varias otras propuestas. El tema salió tras una consulta hecha por el periodista Matías del Rio, que pidió a la candidata del PC posicionarse.

A diferencia de la vez anterior, en que se manifestó en contra, en esta oportunidad Jeannette Jara dijo que reconocería el acuerdo en caso de cerrarse antes de que ella llegase al gobierno. “Hoy día hay un acuerdo que esta en curso, todavía no se ha cerrado. Yo he señalado que si hay acuerdos que se aprueban y llegan consolidados, y ustedes me eligen su presidenta, evidentemente esos acuerdos se van a respetar, pero si esos acuerdos no están consolidados y no se terminan de cerrar, creo que es bueno tratar de impulsar una Empresa Nacional del Litio“- planteó Jara.

Por su parte, el candidato frenteamplista, Gonzalo Winter, se manifestó a favor del acuerdo con SQM. Su línea argumental es que si bien está por una empresa nacional del litio, “para que esa empresa sea competitiva, pueda explotar los salares y exportar al mundo, debe pasar un tiempo en el cual se crea esa empresa, porque crear una transnacional de litio no es un asunto meramente de la voluntad, es algo que se debe crear, con tecnología, acuerdos y experiencia, y no tenemos tiempo porque otros países pueden competirnos“.

La postura de Winter es deudora de una primera linea narrativa sacada cuando se anunciaron las negociaciones con SQM, la que rezaba que sólo la empresa de los nietos de Pinochet tenía la experiencia para la producción de carbonato de litio, en tanto que Codelco como era minera de cobre debía aprender de ellos.

Lo cierto es que el proceso de producción del mineral blanco es de una complejidad bastante inferior a la producción de cobre desde minas subterráneas. El proceso consiste en extraer la salmuera del salar, la que es llevada a piscinas donde se va sedimentando el litio a través de la evaporación del agua contenida. Se trata de una tecnología desarrollada en la década de 1930, asociada a la industria calichera. De hecho, los dueños de SQM, recién tras 40 años de producción se sienten forzados a modificar el sistema de evaporación, que implica una pérdida calculada de medio millón de litros de agua por tonelada de carbonato de litio producido, por sistemas más amigables con el medio ambiente.

En la serie de reportajes de El Ciudadano, dedicados a la historia del potasio en Chile, hemos dado cuenta que al fundarse la Sociedad Química de Chile (SQM) por parte de la Corfo en 1968, se proyectó que a partir de la explotación de las sales y nitratos se diera paso a una gran industria de química pesada en el país, destino que en más de cinco décadas no ha sido cumplido por la administración de SQM. Desde los años ochenta en manos de Julio Ponce Lerou, la empresa sigue siendo productora de materias primas, sean carbonato de litio, yodo o productos potásicos.

TOHÁ APLAUDE EL ACUERDO

La postura de la candidata que intenta representar a la ex-Concertación se mantuvo incólume tras la narrativa del a complementación público-privada y, en esta ocasión, acabó aplaudiendo el polémico acuerdo. Influencia de Mario Marcel o no, Tohá es la más fiel expositora de las explicaciones oficialistas cuando fue promovido el pacto por la Secom: es la forma más rápida de obtener beneficios (no siempre lo más inmediato es lo mejor, sobretodo en negocios mineros), aprovechar el capital instalado que tiene SQM (está obligado a devolverlo a partir de 2030) y que la empresa es chilena (se le olvidó decir que del clan Pinochet).

“Este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas de litio rápido, de ocupar el capital instalado que ya tiene SQM y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas porque si se hacia una licitación iba a terminar en manos extranjeras. Si cada vez que tenemos una oportunidad cada uno se va a ir con su idea de lo ideal, para hacer imposible lo que es posible, Chile no va a crecer, el Presidente fue valiente acá y yo lo aplaudo”- sostuvo la candidata.

También aplaudió la alianza Codelco-SQM el candidato del Frente Regionalista Verde (FRVS), Jaime Mulet, quien destacó que “capta el 85% de la renta, a través de la utilidad del 51%, las rentas de arrendamiento, el Royalty”. Este cálculo lo llevó a concluir que “es un buen acuerdo, el país tomó una decisión correcta y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del Gobierno y yo en eso discrepo con Jeannette Jara”.

Tohá también acusó a quienes están a favor de una Empresa Nacional del Litio como “idealistas”. Comentó que “yo creo que este caso y esta discusión es importante porque es muy representativa de lo que nos pasa cuando hablamos de hacer en serio un esfuerzo para que Chile crezca más. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados”.

GRACIAS A SQM POR FAVORES CONCEDIDOS

Al momento en que Tohá sacó en medio del debate la acostumbrada narrativa concertacionista del realismo político, Jara respondió que “cuando nos hablan de los imposibles créeme que yo sé de aquellos”.

Luego agregó que “en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM, porque yo aquí escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM, que SQM esta haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto“.

La respuesta generó la inmediata reacción de Mulet, quien dijo “no acepto el título en esta materia de cándido, ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en este acuerdo”.

También Winter salió al ruedo, volviendo a argumentar que la opción por SQM era para aprovechar el precio del litio y se requería de una empresa más allá del papel. “Jeannette nos trata de cándidos o de que no somos capaces de soñar o de que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de las respuestas de fondo que no tiene ninguna descalificación, de que para aprovechar el ciclo de precio del litio se requiere una construcción de una Empresa Nacional del Litio que no existe y crearla no pasa por escribirlo por un papel, hacer una transnacional del litio es un asunto complejo y eso no es una descalificación”-sostuvo el abanderado frenteamplista.

“Lamento que te hayas sentido descalificado -respondió Jara a Winter- no era mi intención. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se hagan negocios con SQM, no solo por su herencia pinochetista sino también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política realmente, y eso encuentro que no es buena idea, estamos hablando de cómo recomponemos la confianza ciudadana en nosotros y miren estamos haciendo un trato con SQM”.

“¿Aunque sea bueno para Chile?”, le preguntó Winter.

“Lo que es bueno para Chile, uno lo puede mirar desde distintas perspectivas, a mi me interesaría mucho que el litio fuera para los chilenos y chilenas no para una empresa“, respondió Jara.

Jara respondió que “lo que pasa con el acuerdo Codelco-SQM es exactamente lo mismo que pasó con la reforma previsional. Que hay gente que dice que hicimos negocios con la AFP, que para hacer la reforma terminamos dejando a la AFP viva. Es verdad, pero la gente va a tener mejores pensiones, se va a achicar la brecha con las mujeres. De eso se trata la política, de mejorar la vida de las personas”.

Luego la candidata comunista agregó: “lo que más hicimos en la reforma previsional fue tener una perspectiva y claridad que lo que aquí se hace es abrir una puerta, una puerta que las AFP tenían trabada”. Agregó después que “ojo que con SQM nos puede pasar lo mismo. La extensión del cuento es por mucho tiempo. No son tres años más. No es un alza corta en el precio del litio. No es un ciclo. Es por varias décadas”.

Las primarias presidenciales se realizarán el próximo 29 de junio, fecha en que será coronado el candidato de la centroizquierda a competir en las elecciones presidenciales programadas para el 16 de noviembre próximo. En tanto, Pacheco y Ponce Pinochet esperan tener el acuerdo finiquitado en septiembre, dos meses antes, lo que asegura tenerlo galvanizado antes del próximo gobierno. Si en las elecciones no se sabe con certeza quien será la ganadora; con el acuerdo SQM-Codelco todos saben, aunque no lo reconozcan, que la rotunda ganadora es Francisca Ponce Pinochet.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano