“¿Cómo voy a ser de la UDI yo?”: Polimá Westcoast denuncia uso indebido de su show en cierre de campaña

«¿Cómo voy a ser de la UDI yo?», así de tajante denunció el cantante urbano Polimá Westcoast el uso indebido de su show para el cierre de campaña de Agustín Iglesias, concejal y candidato (Independiente-UDI) a la alcaldía de Independencia.

El conflicto se gatilló luego de que el propio Iglesias escribiera en su perfil de Facebook: «Se acerca nuestro cierre de campaña y qué mejor que hacerlo junto a un vecino de nuestra comuna, el gran POLIMÁ«, haciendo un llamado a «bailar y celebrar en familia esta linda campaña».

Agustín Iglesias – Instagram

Asimismo, desde la cuenta de Instagram de LaJunta Plus compartieron una publicación la que indicaron que el artista iba a ser parte del cierre de campaña del candidato de la derecha.

«Esta semana, Polimá Westcoast anunció por sus redes un concierto gratuito en Plaza Chacabuco, Independencia, comuna en la que nació. Sin embargo, la información publicada habría estado incompleta, puesto que no informó que se trataba de un cierre de campaña política», expresaron desde el medio de comuniación.

Frente a esto, el cantante chileno uso sus redes sociales para aclarar la situación.

IG:@lajuntaplus

Frente a esto, el intérprete de “Ultra Solo” decidió referirse a la situación y aclarar las razones por las que se bajó del evento que, en un comienzo, lo había entusiasmado, ya que Independencia es su comuna natal.

Polimá Westcoast – Instagram

«Yo no formo parte de ningún partido político y no creo en autoridades. A mí no me metan en weas, que mucho me ha costado llegar a donde estoy. Yo voy a cantar para mi pueblo, a sacarlos un rato de lo que sea que estén pasando. Jamás voy a apoyar a la oscuridad, yo soy pura luz. Sentía que es un buen espacio para entregar el micrófono al pueblo y dejar que el pueblo hable y haga sus descargos. Ustedes mandan si se hace o no», indicó el artista al millón de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram

Asimismo, recordó su rol durante el estallido social de octubre de 2019 que movilizó a millones de ciudadanos en contra del sistema neoliberal y en reclamo en reivindicaciones sociales.

«Ahí estaba yo metido en el estallido social, luchando a la par, realizando actividades, conciertos gratuitos, y utilizando mis redes para promover la injusticia que estamos viviendo. ¿Y ahora se les olvida? Así son jiles kls, parece que hay que acostumbrarse a eso, a vivir en un país lleno de weones chaqueteros. Estamos en una bomba de tiempo que pronto va a explotar de nuevo… Miren, descargándose conmigo los kls cuando están hasta el cuello con crímenes reales, violaciones, y pa qué sigo… Yo no creo en este sistema kl, mucho menos en la justicia de este país, pa’ que les quede claro», expresó.

«El país está corrompido ya hace rato, y no por mi culpa. Está de más que les cuente la historia si ya la saben. Yo iba a presentarme por una actividad para la gente, para cantarles, para entregarles algo bonito. Yo no estoy ni ahí con nadie, yo no vivo del sistema, yo le gané al sistema gracias al amor que le han dado a mi música. Crean en mí y no se dejen llevar por los hijos de la perra que les están lavando el cerebro», dijo Polimá.

«¿Cómo voy a ser de la UDI yo?, ¿Qué wea les pasa?»

El artista también aprovechó para responder a los cibernautas lo acusaban de haberse vendido a la UDI.

«Importante: A mí me contactó la Municipalidad de Independencia para realizar un concierto gratuito para toda la gente que no tiene acceso a comprar un ticket, y yo sin pensarlo un segundo accedí… ¡Ahora salieron con un cierre de campaña de un wn que ni conozco! ¿Cómo voy a ser de la UDI yo? ¿Qué wea les pasa?«, explicó el cantante urbano.

En su descarga, el cantante arremetió en contra de “LaJunta”, “LaJunta Plus” y Julio César Rodríguez, pro publicar una información tergiversada.

“La gente de ‘LaJunta’ y ‘LaJunta Plus’ que se llenan los bolsillos a raíz de los artistas pueden irse directo a la CTM porque jamás han apoyado al pueblo”, indicó.

“Son puros cuicos culi*** que nacieron con todas las oportunidades del mundo. Los giles culi*** son todos falsos, y no les crean cuando dicen que les importa la música chilena, si de eso viven los hijos de p***. ¿Qué wea quieren convertirme en el más odiado? Están bien equivocados”, continuó.

“Y no crean en ‘LaJunta’ ni’ LaJunta Plus’ que hace rato vienen llenándose los bolsillos con los artistas y no saben los weones que están detrás de todo eso. Pueden irse directo a las CTM, todos y cada uno, incluyendo al JC que se hace pasar del pueblo, el cul*** para quedar bien con todos”, añadió el cantante urbabo.

“Estuvo bueno que pasara esto para que se destape la olla y vean a los ídolos que tienen. Cualquier millones ganan con las marcas que no voy a mencionar y $0 pesos para los artistas emergentes y todo aquel que pase por su programa cul***”, afirmó.

Para cerrar de zajar la polémica, Polimá Westcoast señaló que “yo voy a ir a muerte con mi gente y todo es por mi gente que me dio la vida. No por ustedes giles ctm de las páginas. Yo mismo voy a ser el show por mi cuenta gratuito, donde ustedes quieran, ¿Creen que me lleno los bolsillos de esto?”.