Concejales de Santiago piden a Mario Desbordes aclarar vínculo con Ángela Vivanco y presuntas gestiones para influir en nombramientos judiciales

El requerimiento surge en medio de la formalización de Ángela Vivanco y luego de que un reportaje de CIPER difundiera conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y la exministra en las que se menciona a Mario Desbordes como eventual gestor de apoyos para su nombramiento en la Corte Suprema en 2018.

Un grupo de concejales de la Municipalidad de Santiago solicitó formalmente al alcalde de la comuna capitalina Mario Desbordes (RN) que explique públicamente el vínculo con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, actualmente imputada en una causa por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el caso conocido como “trama bielorrusa”, así como por su eventual rol en gestiones vinculadas al nombramiento de la exmagistrada.

La solicitud fue presentada por concejales de distintas bancadas que acudieron al municipio tras la publicación de un reportaje del medio de investigación CIPER que sacó a la luz conversaciones entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del Caso Audio donde se refieren a los encuentros que la exministra sostuvo con Desbordes, quien a su vez es mencionado como supuesto intermediario y actor que habría colaborado en el proceso de apoyo político a su designación en el máximo tribunal del país.

En los chats se revelan una serie de gestiones y favores mutuos entre 2019 y 2023. Allí, Vivanco no solo le pide apoyo al cuestionado penalista y lobbista para su nominación al máximo tribunal, sino que además le comparte información de causas y le manifiesta su disposición a cambiarse de sala cuando él se lo plantea.

Dentro de esas conversaciones de WhatsApp para su candidatura a la Suprema, Vivanco menciona que intentó hacer gestiones con el entonces presidente de RN Mario Desbordes, hoy alcalde de Santiago, quien le habría comprometido contactos directos con actores vinculados al Poder Judicial y al Ejecutivo.

“Muchas gracias por las gestiones Luis! Ayer estuve con Mario Desbordes que tiene oficina con el hijo de Lamberto y quedó de verlo él directamente”, aparece en uno de los mensajes enviados por Vivanco el 7 de abril de 2018.

Ahí la exjueza se refiere a Lamberto Cisternas, entonces ministro de la Suprema, cuyo hijo, Gonzalo Cisternas, tiene un estudio de abogados en el que estuvo Desbordes.

Ya dentro de la quina de candidatos, el reportaje de CIPER reveló otro mensaje de Vivanco referente a gestiones con Desbordes para su nominación a la Suprema, que corresponde al 26 de mayo de ese año: “Querido Luis lo que te copio a continuación me lo mandó Mario Desbordes, creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema”, le escribió Vivanco al abogado Hermosilla.

Acto seguido, le reenvió un mensaje al penalista que habría escrito el entonces timonel de RN:: “Estimada Angela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior disculpa. Ayer hablé con Larroulet (jefe de asesores de Presidencia de Piñera), para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores NM y están disputados a negociar 2 cupos. Tu y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3 nos vamos a empantanar”.

Concejales solicitan explicaciones a Desbordes

Ante estas revelaciones, los concejales pidieron al alcalde que exponga ante el Concejo Municipal y la ciudadanía el alcance de esas reuniones, señale qué gestiones se realizaron en ese contexto, y si hubo alguna relación formal o informal que pueda ser susceptible de explicación pública o institucional.

El punto central de la petición es que los ciudadanos y el propio municipio conozcan los detalles de cualquier vínculo entre Desbordes y Vivanco, en un momento en que la exministra enfrenta un proceso judicial, en el que la fiscalía le imputa los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, en el contexto de la investigación por la llamada «trama bielorrusa» del caso Audio.

De hecho, este viernes continúa la audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La concejala Camila Davagnino (PC) señaló que las comunicaciones reveladas por CIPER deben ser aclaradas ante los vecinos y autoridades, ya que resulta clave conocer la naturaleza de los contactos y las motivaciones detrás de ellos.

Según consignó Contra Poder Davagnino calificó como “muy preocupante” la mención del alcalde en las comunicaciones investigadas y planteó que el edil debe entregar explicaciones tanto a las autoridades comunales como a los vecinos. “¿Cuáles fueron las gestiones que él realizó por estas personas que se encuentran imputadas y por qué se generaron esas comunicaciones?”, señaló.

«Necesitamos avanzar hacia un Poder Judicial más transparente, que imparta justicia de verdad y para eso, todas las personas que estamos en política tenemos que dar señales de transparencia y de probidad. Por tanto, el alcalde de Santiago debería responder a lo que ha sido emplazado», planteó al medio citado.

En la misma línea, la concejala Dafne Concha (PC) se refirió la necesidad de transparencia, considerando el rol institucional del alcalde como máxima autoridad comunal.

La solicitud de explicaciones fue dirigida por escrito al alcalde y será discutida en una próxima sesión del Concejo Municipal, en la cual se podría esolver si la corporación emite una declaración formal, o si invita al jefe comunal a comparecer ante los concejales.

Hassler: «¿Qué gestiones realizó Desbordes en favor de Vivanco?»

A la par que los concejales, la diputada electa por Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al alcaldeMario Desbordes (por sus vínculos con la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Hassler también recordó que Desbordes aparece mencionado en una conversación entre Vivanco y el también imputado abogado Luis Hermosilla.

«Angela Vivanco escribió a Luis Hermosilla: ‘Ayer me reuní con Mario Desbordes, que comparte oficina con el hijo de Lamberto, y quedó de verlo directamente’. Es fundamental conocer toda la verdad y que se haga justicia, y es por eso clave que el alcalde de Santiago nos pueda señalar cuáles son esas gestiones que realizó en favor de la exministra Angela Vivanco», planteó Irací Hassler.



«¿A cambio de qué realizó gestiones en favor de la exministra hoy día formalizada por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos?», se preguntó también la parlamentaria electa.

«Es información que la ciudadanía y la justicia merecen conocer, así que quedamos atentos a sus explicaciones», agregó la exalcadesa de Santiago.