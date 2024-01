Sigue la impunidad: Cathy Barriga seguirá con arresto domiciliario total

Junto con Barriga, estaban siendo formalizado otros cinco exfuncionarios de la municipalidad, quienes enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control.