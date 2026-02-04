Desbordes aún no responde requerimiento de concejales de Santiago sobre sus vínculos con Ángela Vivanco

Pasada una semana de que un grupo de concejales de Santiago pidiera al alcalde de la comuna, Mario Desbordes (RN), que explicara su vínculo con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el jefe comunal capitalino aún no da respuesta a la solicitud.

Recordemos que Desbordes aparece mencionado en los chats entre Vivanco y el abogado de Piñera y Chadwick, Luis Hermosilla, y que fueron revelados en el marco del denominado «Caso Audios».

Así, dentro de las conversaciones en torno a su entonces candidatura a la Corte Suprema, Vivanco menciona que intentó hacer gestiones con Desbordes, que en ese tiempo era presidente de Renovación Nacional, quien le habría comprometido a su vez contactos directos con actores vinculados al Poder Judicial y al Ejecutivo.

«Muchas gracias por las gestiones Luis! Ayer estuve con Mario Desbordes que tiene oficina con el hijo de Lamberto y quedó de verlo él directamente», se lee en uno de los mensajes enviados por Vivanco a Hermosilla el 7 de abril de 2018.

Posteriormente, con Vivanco dentro de la quina de candidatos, se reveló otro mensaje de la exjueza al abogado, acerca de las gestiones con Desbordes para su nominación al máximo tribunal, fechado el 26 de mayo de 2018: «Querido Luis lo que te copio a continuación me lo mandó Mario Desbordes, creo que es oportuno conversar con Andrés de este tema».

Dicho mensaje decía: «Estimada Angela, te iba a escribir y veo el mensaje anterior, disculpa. Ayer hablé con Larroulet (jefe de asesores de Presidencia de Piñera), para plantearle que apure la nominación. Hablé con algunos senadores NM y están disputados a negociar 2 cupos. Tú y el ministro Moya. Si esperamos a negociar 3 nos vamos a empantanar».

Ante estas revelaciones, las y los concejales pidieron al actual alcalde de Santiago que exponga ante el Concejo Municipal y la ciudadanía el alcance de esas reuniones, señale qué gestiones se realizaron en ese contexto, y detalle si hubo alguna relación formal o informal que pueda ser susceptible de explicación pública o institucional.

Seguiremos informando.