Diego Schalper llama a parlamentarios y constituyentes RN a “quitarle fuerza moral a la Convención” y “atrofiar” al gobierno de Gabriel Boric

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, instó a los militantes del partido a “atrofiar” el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, a partir del próximo 11 de marzo.

Según Schalper, la colectividad “tiene que hacer oposición con todo”.

“La tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza. Exigirle al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la Convención, y si no, no aprobarle sus reformas”, comenzó Diego Schalper en un encuentro realizado este lunes en un hotel de Las Condes, cita La Tercera.

“Y eso lo entienden perfectamente los socialistas, porque ya hemos estado conversando con ellos y créanme que ellos sí van a ejercer su poder y ya le han notificado al señor Boric que no van a avanzar, ni en las 40 horas ni en la reforma X si es que no modera a la Convención”, añadió.

Schalper esbozó la estrategia que debe adoptar RN para enfrentar los meses que siguen. De hecho, partió diciendo que “la directiva tenía un dilema, que es el dilema de hablar o no hablar. Si hablamos quemamos la posición, si no hablamos nos critican que no hablamos. Entonces al final es un dilema en el cual vamos a estar permanentemente. Mi impresión es que aquí nos guste o no nos guste, vamos a tener que estar a la cola de otros que van a tener que asumir la primera línea”.

De hecho, durante su discurso, el secretario general de RN planteó además, la necesidad de «quitarle fuerza moral a la Convención» y explicó que, una de las formas es haciendo «competir a la Convención Constitucional con el Parlamento Constitucional», creando una iniciativa que él llamo «proyecto de Michelle Bachelet».

«Fíjense la locura. Va a aparecer la centroderecha empujando el proyecto de Michelle Bachelet”, manifestó, agregando que “y no solo el proyecto de Bachelet, sino que, además, una reforma constitucional que cambie ´Apruebo´ y ´Rechazo´por ´Sí´y ´No´. Y eso es una cosa que tenemos que empujar, para que la discusión no sea si aprobamos o rechazamos. ¿Se fijan? Porque o si no, vamos a clavarnos con una marca que, se los puedo decir en carne propia, ya perdió. En cambio, es muy distinta que la marca del 11 de septiembre la nuestra sea el No”, dijo.

«Hoy día hablar de la estrategia del Plebiscito de salida es un error, porque nos van a endosar que estamos queriendo boicotear la Convención. Y ya lo empezaron a hacer desde un comienzo, la Convención se defiende y blá blá blá. Hay que despejar ese tema”, señaló el parlamentario, citado por La Tercera.

“Hay que quitarle fuerza moral a la Convención. ¿Cómo se le quita fuerza moral? Contándole a la gente que todas las iniciativas populares de normas las habrán discutido en promedio una hora las comisiones. Se han juntado 50 mil firmas para terminar durando una hora de conversación. Eso le quita fuerza moral, porque ellos dicen que son participativos”, añadió.

“Tenemos que hacer competir a la Convención Constitucional con el Parlamento Constitucional. ¿Cómo? Con una alternativa, y nuestra alternativa no puede ser del partido ni de la derecha. Tiene que ser una alternativa mayoritaria y eso se llama el proyecto de Michelle Bachelet”, sentenció Diego Schalper.

Boicot al Gobierno de Gabriel Boric

En su discurso, el diputado de RN fue enfático a apuntar contra el nuevo gobierno de Boric, y aseveró que el partido «tiene que hacer oposición con todo».

“Este partido (RN), más que nunca, tiene que hacer oposición con todo, y dejarse caer los primeros tres días donde el ministro de Trabajo de Boric y decirle ´ya po, ¿no éramos tan ágiles? ¿Dónde están las capacitaciones? Empezar a atrofiar», expresó, citado por La Tercera.

De igual forma, hizo referencia al «gabinete de la sombras» que había propuesto Francisco Chahuán, quien, antes de que Boric anunciara su Gabinete, señaló que Chile Vamos presentaría ministros alternos.

“Yo sé que quizás la idea de los gabinetes en las sombras fue un poquito incomprendida, si ustedes quieren, pero lo que hay detrás es ponerle presión al gobierno de Boric para que cumpla las expectativas sociales, que va a resultar con derechos sociales universales, porque o si no, no vamos a tener ninguna capacidad de competir contra eso en septiembre”, señaló, citado por La Tercera.

Finalmente, Schalper les expresó a sus colegas de partido que, como RN, “no tenemos cómo competir contra el derecho de la vivienda gratuita y universal. De ninguna manera, salvo que aterricemos los primeros 100 días de Boric exigiéndole que le cumpla a la gente con los campamentos”.

Indigación y lluvia de críticas contra Schalper

Tras darse a conocer sus declaraciones, la ciudadanía en redes sociales repudió los dichos de Schalper y le exigieron que respete el proceso democrático, debido a que Boric fue electo el pasado mes de diciembre, con más del 52% de los votos.

Qué falta de respeto al país que salió en masa a votar por el Apruebo y por Boric. Respeten la democracia con la que tanto se llenan la boca. @Diego_Schalper

Schalper. https://t.co/PPFiT1Cq0M — Viviana 💫🏳️‍🌈 (@vivipida) March 1, 2022

¿Se sacó la careta finalmente el atrofiado de @Diego_Schalper? Nunca quiso reformar nada, nunca quiso ser parte de una oposición constructiva, ahí quedó su amor por la patria… pajarón miserable! https://t.co/A2jBSTQYQ8 — Fantômas 🦇 (@tom_ratm_237) March 1, 2022

Una oposición dialogante 🥴



Todavía está picado @Diego_Schalper porque no ganó su candidato autoritario. https://t.co/cP0RaxXp98 March 1, 2022

Atrofiado tení el cerebro indecente qlo! @Diego_Schalper osea que si el gobierno de boric hace algo excelente para los ciudadanos chilenos, hay que oponerse solo porque si? Porque son oposición 🤦🏻‍♀️ https://t.co/JEqeT3Ya3d — Fer♒ (@FRubilarV) March 1, 2022

Mientras más se oponga el baboso de @Diego_Schalper a algo…más bueno debe ser para TODOS los chilenos — lore 🌳🌳🌳🇨🇱🇨🇱 (@lyrio01) March 1, 2022

Hay un pequeñísimo avance, @Diego_Schalper , en su estupida estrategia para mantenerse vigente! Ya no esconde su bajeza, no disfraza de nobleza su falta de inteligencia! Y si, la @convencioncl goza de una fuerza moral indeclinable, mucho menos ante un palurdo como Ud! ☝️ — Guillermo Fuentes Jara 🌳🏳️‍🌈 (@telelamarna) March 1, 2022

S