Diputado Gonzalo Winter: «Hoy no hay condiciones políticas para un proceso constituyente»

El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, se refirió al escenario político que se registra en el país, tras los resultados del plebiscito del pasado 17 de diciembre, donde la opción «En Contra» se impuso con más del 55% de los votos.

Entrevistado por el portal The Clinic, el diputado fue consultado por sus dichos sobre no necesitar una nueva Constitución y sobre la posibilidad de impulsar un nuevo proceso constituyente.

Al respecto, afirmó que el escenario político no está dado para un nuevo proceso.

«Primero, hay algunos que han dicho que lo que se plebiscitó el domingo fue la Constitución del 80. Eso no es así. La continuidad de la Constitución del 80′ ha sido plebiscitada una sola vez, que fue el 25 de octubre del 2020. Mi impresión es que hoy no hay condiciones políticas para elaborar una nueva Constitución. Sigo creyendo que hay aspectos de esta Constitución que no me gustan, o que más bien son demasiado entrometidos en la política. Pero eso va a depender de los cambios que haya en las mayorías ciudadanas que se vayan armando con el tiempo. Lo que creo es que hoy no hay condiciones políticas para un proceso constituyente», expresó.

Para el parlamentario, era importante contar con una Carta Magna elaborada en democracia y que podría cubrir las demandas de la ciudadanía, no obstante, recalcó que todos los resultados apunta que «esa opción hoy no está siendo una prioridad de la ciudadanía».

«He dicho que a mí no me gusta esta Constitución por algunos aspectos específicos. Una cosa es eso y otra cosa es que siempre creí que era importante tener una Constitución hecha en democracia. En lo segundo, nos derrotaronel 4 de septiembre y el 7 de mayo. Hay toda una crítica y autocrítica que se puede hacer, pero llevamos un año conversándolo. Esa opción hoy no está siendo una prioridad de la ciudadanía», enfatizó.

De igual forma, Winter señaló que nadie puede garantizar que no se use la Constitución para cerrar el camino a un gran consenso para responder a la sociedad, así como indicó que no está cerrado al ideal de que se redacte una nueva Carta Magna en democracia.

«Lo otro es que vuelva a pasar, y nadie puede garantizar que no vuelva a pasar, que se use la Constitución para inhibir la posibilidad de concretar ideas que son mayoritarias en la sociedad. No es eso lo que está ocurriendo hoy día, pero sí fue un aspecto muy protagónico del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Pasará lo que tenga que pasar de acuerdo a las mayorías ciudadanas que se vayan armando. Nadie puede garantizar que habrá una nueva Constitución ni nadie puede garantizar que la Constitución no cambie. Nadie puede saber qué va a pasar en el futuro y nadie puede cancelar la política», añadió.

Te interesa leer:

Diputado Gonzalo Winter tras resultados del plebiscito: «Hemos terminado con el tema del proceso constitucional. No es necesaria una nueva Constitución»