Diputado Manouchehri arremete contra Juan Pablo Hermosilla: «Charlatán lanzando una bomba de humo ordinaria»

Este jueves, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, entregó nuevos detalles sobre las conversaciones de WhatsApp que mantuvo, en el marco «Caso Audio«, su hermano, quien se encuentra en en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, imputado por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Sin embargo, la información dada a conocer por el penalista fue catalogada por varios actores políticos como una “bomba de humo” para buscar impunidad.

Tal es el caso del diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, quien afirmó que Juan Pablo Hermosilla “actúa como un verdadero charlatán”.

Cabe recordar que hace dos meses, la defensa del penalista, recibió de parte de la Fiscalía un disco duro que contiene una copia del contenido de su teléfono móvil, el cual le había sido incautado en medio de la investigaciones.

Tras haber anunciado que presentaría ante la opinión pública detalles de los chats de Luis Hermosilla, finalmente durante esta jornada el penalista ofreció un punto de prensa en Vitacura, en las adyacencias de su estudio de abogados Hermosilla & Compañía, en el cual compartió un listado con nombres de fiscales y jueces que sostuvieron conversaciones con su hermano.

En concreto, el defensor reveló una lista con 28 nombres de fiscales, jueces y ministros del Poder Judicial, pero sin especificar irregularidades.

«Nosotros no estamos entregando los mensajes directamente, lo que estamos diciendo es que hubo contacto en la fecha aproximada con tal fiscal y que eso tiene que ver con cuestiones de carácter profesional o con lobby, o con el tema del nombramiento judicial», explicó.

Asimismo, señaló que «es muy importante entender que en este listado no están conductas que yo estime que son delitos, ni siquiera ilícitas».

«Aquí es muy importante entender, por ejemplo, que Luis tenía una vida activa judicial y que, por lo tanto, tiene contacto con el fiscal (Xavier) Armendáriz, con la fiscal (Claudia) Perivancich, con los fiscales de la Macrozona Sur», agregó.

El jurista señaló que la revelación la hacía para “darle la oportunidad a cada uno de los involucrados de que ellos den primero su versión. Y me imagino que, en un plazo de dos semanas, legítimamente los periodistas pueden decirme: ‘¿Sabe qué? Me gustaría ver las conversaciones que tuvo con el equipo sur de fiscales en Temuco cuando manejaba la causa Huracán’. Y si no hay secreto profesional, no tengo problema”, afirmó.

Manouchehri cuestiona a Hermosilla: ¿Por qué no hizo público todos los chats?

Tras conocerse el contenido del listado, el diputado Daniel Manouchehri (PS), criticó a Juan Pablo Hermosilla por no cumplir, no hacer público los chats y omitir personas.

«Juan Pablo Hermosilla actúa como un verdadero charlatán, tirando una ordinaria bomba de humo. ¿Por qué no hizo público todos los chats?. Solo entregó un listado de gente que habría hablado con su hermano, donde además se le perdieron los poemas del juez Antonio Ulloa, los eventuales mensajes con el fiscal (José Morales) o con Mario Vargas, entre otros, que no quiso meter en su listado”, cuestionó el parlamentario, a través de un video qe compartió en sus redes sociales.

“Como querellantes, vamos a agotar todos los recursos para que el Caso Hermosilla se investigue a fondo y los responsables paguen, caiga quien caiga”, enfatizó.

No cumplió, no hizo público los chats, y omitió gente en su listado.

Juan Pablo Hermosilla actúa como charlatán lanzando una bomba de humo ordinaria. Como querellantes vamos a agotar todos los recursos para que este caso se investigue a fondo y los responsables paguen, caiga… pic.twitter.com/n40rJWDoxu — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) November 7, 2024

Horas antes de que Juan Pablo Hermosilla ofreciera el punto de prensa, el diputado había puesto en duda que el abogado revelara «conversaciones completas con fiscales como (Carlos) Palma y (José) Morales, con magistrados como Antonio Ullao, con abogados como Mario Vargas y con Andrés Chadwick».

El parlamentario advirtió que la lista podría ser parte de una estrategia de amedrentamiento para quien no fuera nombrado, «como diciéndole pórtate bien, o en la próxima puedes venir tú en el listado. La cabeza de caballo en la cama».

Asimismo, alertó que «lo que pretende Hermosilla es intoxicar el debate».

No podemos permitir que Hermosilla dicte la pauta nacional desde la cárcel. Ojalá se sepan todos los chats de whatsapp, caiga quien caiga.

Y seamos claros: Lo que busca Juan Pablo Hermosilla es intoxicar el debate. Está poniendo la cabeza de caballo en la cama. pic.twitter.com/jCXbJCErfX — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) November 7, 2024

«No podemos permitir que (Luis) Hermosilla, desde la cárcel dicte la pauta nacional. Nosotros somos partidarios de la mayor transparencia en este caso. Ojalá se sepan todos los chats de WhatsApp, caiga quien caiga», afirmó Manouchehri.