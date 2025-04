“El Estado no puede permitir que los privados hagan y deshagan”: Eduardo Artés y la minería chilena

El candidato presidencial del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), estuvo presente en “La Voz del Cobre”, el podcast del Sindicato Chuquicamata, para compartir su visión como postulante a La Moneda, respecto a la industria del cobre, el rol del Estado, y Codelco.

Con la presencia del profesor Eduardo Artés, candidato presidencial del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria), se llevó a cabo una nueva edición de “La Voz del Cobre”, el podcast del Sindicato Chuquicamata. Junto a Artés, estuvo también Miguel Veliz, tesorero del Sindicato Chuquicamata y conductor del podcast, además de Hernán Guerrero, vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y presidente del sindicato.

En esta edición, se abordaron distintas temáticas relacionadas a la industria del cobre chileno y mundial, siendo el eje de la conversación la necesidad de fundir y refinar el cobre en Chile.

Es tiempo de fundir y refinar

Respecto al tema central de la conversación, Artés mostró su acuerdo sobre esta necesidad, ahondando en los beneficios que trae la industrialización mediante el potenciamiento de la capacidad fundidora y refinadora de Chile. “Al industrializar, tu atacas una serie de fenómenos sociales muy importantes. Primero, la desocupación. Tenemos puestos de trabajo, pero una ocupación de calidad, digna, no cualquier ocupación de dos horitas vendiendo algo en la calle, que es considerado ya como ocupación. No, (esto es) una ocupación real, verdadera, auténtica. Lo segundo, es que los fenómenos de delincuencia y disociación social profunda que vive el país, también se atacan en la medida de que hay esa disciplina y esa oportunidad de desarrollo que tenemos todos a partir del trabajo. El trabajo educa, el trabajo fortalece, el trabajo permite una mejor calidad de vida y de sociedad”.

En cuanto a la idea de que trabajadores presenten propuestas, como la del Sindicato Chuquicamata relacionada al potenciamiento de la fundición de Chuquicamata, el candidato presidencial señaló que estas, para que resulten, deben ser sustentadas por el propio poder de la clase trabajadora.

“Yo creo que los trabajadores deben de confiar en su propia fuerza. A partir de eso, llevar las propuestas. Si los trabajadores no confiamos -yo soy un profesor de enseñanza básica, un trabajador de la educación-, si no confiamos en nuestra propia fuerza, simplemente vamos a ir con muy buenas propuestas, a la institucionalidad, al Estado, al Presidente, al parlamento, a los ministros y a todos lados, y ellos nos van a escuchar, nos van a tratar muy amablemente, nos van a servir un cafecito, y van a decir: mucho gusto, la vamos a analizar. Y luego se van, y la guardan, ¿por qué? Porque ellos no representan, hasta este instante, los intereses de los trabajadores y del pueblo de Chile. Representan intereses económicos”, profundizó Artés.

¿Nacionalización del cobre o dirección del Estado sobre su producción?

Ante la demanda de renacionalizar el cobre, o bien dotar de mayores poderes al sector de esa industria que aún está en manos del Estado, Eduardo Artés planteó la necesidad de que la producción de cobre esté en su totalidad orientada por el Estado de Chile. “Si, estoy de acuerdo. No se puede de una nacionalizar todo (el cobre). Sin embargo, tiene que haber una política, y el Estado no puede permitir que los privados hagan y deshagan. Tiene que haber una orientación. Yo no estoy porque todo pase al Estado de una, pero aquí hay una política de Estado, y todo se somete a esa política de Estado. ¿Vas a ganar? Claro, pero en esta situación, porque o si no, no, y eso es normal. Hay una realidad mundial, hay una realidad nacional, hay necesidades en educación, en salud, en vivienda, tenemos un desastre en el país. Ahí está la riqueza para dar el salto adelante, y no se toma. Ese es el problema”.

Aranceles de Trump al cobre

Sobre la idea de que Donald Trump imponga aranceles al cobre chileno, como forma de revitalizar sus propios yacimientos de cobre, el candidato presidencial señaló que tomaría la misma medida. También analizaría la nacionalización de compañías cupríferas estadounidenses con inversiones en Chile. Así mismo, planteó que, para prevenir este tipo de amenazas, se debe ampliar el mercado, buscando nuevos compradores de cobre chileno.

Tomando en cuenta este contexto de tensión global, Eduardo Artés expuso la idea de avanzar hacia una organización de países productores de cobre, quienes puedan definir el precio de este, entre otras medidas. “Nosotros podríamos decir: mira, tendrá que haber una Agrupación de Productores del Cobre, ¿por qué el mercado (la bolsa) de Londres nos va a poner el precio?, ¿por qué no tenemos una OPEC (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del cobre, por llamarla de alguna manera, en algún momento? Entonces, si ponemos dos o tres amigos y creamos una cosa y decimos mira, no vamos a ser usureros, pero vamos a defender que nos paguen un precio justo por lo menos”.

Sobre la Propuesta para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición-Refinería en Chile desde Chuquicamata, Artés aseguró que en su gobierno “no solamente la incluiría, sino que, además, en la concepción que yo tengo de país, los trabajadores, las trabajadoras, los mineros, las mineras, deben estar inclusive, -y aquí voy a salirme un poquito del libreto-, hasta en el directorio de Codelco”.

El grito: “En la calle vamos a lograr que la autoridad tome las decisiones adecuadas para este país”

El grito de este capítulo, tuvo que ver con la nula respuesta de la autoridad nacional respecto al proyecto FURE del Sindicato Chuquicamata. Sobre ello, el presidente de la entidad, Hernán Guerrero, fue claro: “Si fundimos y refinamos nuestros concentrados en Chile, primero, somos capaces de disminuir un poco el problema estratégico y geopolítico que genera el que hoy día se esté fundiendo el 70% del cobre del mundo en un solo país”. “Segundo, ¿ganamos plata? Si, ganamos plata. Los negocios de fundición y refinería, ¿son negocios? Si, son negocios. Hay ganancia para Chile. Para los que están preocupados de la contaminación, ¿contaminamos menos? Si, contaminamos menos, y considerablemente porque existe la tecnología, existen las fundiciones para no contaminar y disminuimos la cantidad de los gases de efecto invernadero que se genera con el transporte de los concentrados. Creamos una gran cantidad de empleo digno. Si hacemos solo una fundición y una refinería en Chile, a lo menos por cinco años, vamos a generar empleos del orden de los siete mil puestos de trabajo directo, solo en la construcción, y después hay que sumarle todo lo que significa la operación y mantención de ese proceso”, complementó el también vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre.

“Mostramos corazón de patriotas. Por favor, a quienes están administrando este país, a quienes tienen poder de decisión: ¡Son y somos chilenos, muestren que tienen corazón de patriotas! Si no es así, sepan que los trabajadores y las trabajadoras de la minería sabemos dónde hacerlo, y eso es en la calle. En la calle vamos a lograr que la autoridad tome las decisiones adecuadas para este país”, finalizó Guerrero.