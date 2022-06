El nocaut de Manuela Royo a Carol Bown por mentir sobre la nueva Constitución: “Habla de vivir en un entorno seguro y libre de violencia»

La convencional Manuela Royo (Independiente) le propinió un nocaut a su par Carol Bown (UDI), luego de que ésta mintiera sobre el contenido de la nueva Constitución.

Durante su participación en el programa Aquí Se Debate Convención de CNN, la exsubsecretaria de la Niñez del gobierno de Sebastián Piñera aseguró la nueva Carta Magna no dice nada sobre la violencia, por lo que fue desmentida por la representante de Modatima.

Bown señaló que ante “la demanda más relevante de la ciudadanía -que es la seguridad ciudadana, el control del terrorismo, de la migración ilegal, del narcotráfico-, lo que hace esta propuesta de nueva Constitución es quitar las herramientas necesarias para ese combate efectivo”.

Ante estos dichos, Royo se refirió al contenido del texto redactado por la Convención Constitucional y recordó que “habla de vivir en un entorno seguro y libre de violencia”, y que establece expresamente que “es deber del Estado proteger de forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de violencia y del delito”.

Asimismo, instó a la convencional de derecha a no seguir “mintiendo” y destacó que la propuesta ya está en poder de la ciudadanía, y que a diferencia de la Constitución de 1980, sí “se preocupa de la violencia y el delito”.

“Es importante hacer el punto. Esta Constitución habla sobre el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia y, establece, pero expresamente, que es deber del Estado proteger equitativamente el ejercicio de este derecho”, explicó Royo, citada por La Voz de los que sobran.

“Es relevante hacer este ejercicio. Comparemos la Constitución del 80 con la del 2022… La del 80 no lo hace y esta sí”, enfatizó.

KO a Carol Bown

Por su parte, Carol Bown trató de defender su argumento, diciendo: «Sí, está literal, pero el hecho de que diga en un papel que el Estado se va a hacer cargo y se va a terminar la violencia, no es verdad. Y que diga en la Constitución que se garantiza la vivienda, no la garantiza al día siguiente”.

“¿Pero entonces no van a cumplir la Constitución ustedes? No entiendo, para qué están acá entonces (…) Para qué estamos en esto si no la van a cumplir; es absurdísimo”, le respondió la constituyente Royo.

La convencional Giovanna Roa (RD), también cargó contra los dichos de Bown y la emplazó: “Bajo el supuesto de que nada de lo que está escrito acá importa, entonces qué estamos haciendo po’ Carol”.

La convencional de la UDI terminó reconociendo que, además de lo establecido en la Constitución, “se tienen que tomar todas las medidas necesarias para eso”, acerca de a las leyes que luego permiten aterrizar lo señalado allí.

«Obvio”, afirmó Royo.

La CC UDI Carol Bown señaló que con la nueva Constitución los militares perderán toda facultad para apoyar en casos de catástrofes o de conmoción interna. Sin embargo, Mónica Rincón la frena y le dice que eso no es así.

Vía @Mister_Wolf_0 #aprueboel4deseptiembre pic.twitter.com/v55hbgIL9H — El Ciudadano (@El_Ciudadano) June 7, 2022

Adicionalmente , Bown señaló que con la nueva Constitución los militares perderán toda facultad para apoyar en casos de catástrofes o de conmoción interna. Sin embargo, la conductora Mónica Rincón, la frenó aclarando que eso no es así