Encapuchados agredieron a participantes de la romería al Cementerio General

Grupos de encapuchados generaron distintos incidentes y atacaron a los participantes de la romería que se desarrolló este domingo 10 de septiembre como parte de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado.

Cuando la marcha pasaba por la Avenida La Paz, a pocos metros de llegar a su destino en el Cementerio General, en la comuna de Recoleta, los sujetos que ya estaban causando destrozos en la vía pública arremetieron con piedras y palos contra quienes participaban en la actividad.

Uno de los hechos más violentos fue registrado por cámaras de Chilevisión en la calle Juárez Larga, donde se aprecia que un hombre es golpeado con una roca en su cabeza, consignó Radio Bío Bío.

🔴 Hoy habían grupos de encapuchados infiltrados en la marcha que gritaban consignas contra el gobierno y que agredieron a personas que marchaban pacíficamente en la romería por los 50 años del Golpe Cívico-militar.



¿Quiénes pagan a estos grupos que atentan contra los familiares… pic.twitter.com/j705MQFwWU — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 10, 2023

Antes ya habían intentado generar caos en el Mercado Tirso de Molina y los mismos trabajadores salieron a defender sus espacios.

Meganoticias, por su parte, reportó que uno de sus equipos de prensa fue agredido por desconocidos durante los incidentes mientras cubrían la romería. Danilo Villegas, el periodista que resultó agredido, relató al medio que «todo esto se dio cuando comenzaron los incidentes en contra de los carros lanza aguas de Carabineros, los que están ubicados en las calles donde iba pasando la romería».

«Ahí un grupo de encapuchados comienza a lanzar elementos contundentes a los carros policiales y es ahí cuando se da un enfrentamiento a tal punto que usaron las vallas papales para cortar el tránsito de las personas», añadió.

«En ese contexto, llegaron varias personas encapuchadas y una me empieza a preguntar de qué canal somos, que no transmitamos, inmediatamente nos sacamos el micrófono y les dijimos ‘ya, nos vamos’, pero nos siguieron. Yo traté de irme, pero ahí recibí dos golpes de puño en la cabeza, pero más allá de eso, cuando miro para atrás, veo que mi camarógrafo está con dos personas que le están tratando de quitar el equipo y entiendo que se lo quitaron. Yo no he podido contactarme con él, con Freddy Balcázar», contó Danilo.

Quiero hacer una condena total: no solamente a quienes hayan ejercido violencia hoy en la pacífica convocatoria de la romería, sino que también a todos quienes han defendido y validado cualquier tipo de ataque a nuestra democracia #ENacional pic.twitter.com/atdtNbtj7D — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) September 10, 2023

