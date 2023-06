Exencargada de comunicaciones en Fundación Democracia Viva: «He sido expuesta con tal de sacar dividendos políticos»

La Fundación Democracia Viva se ha pronunciado en sus redes sociales en medio de la polémica que la envuelve por convenios millonarios suscritos con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta. Desde la organización denunciaron el acoso a través de las redes sociales contra sus colaboradoras y la exposición de sus redes y vidas privadas.

«Ninguna operación política justifica la violencia. Seguimos trabajando por mejorar la vida de las familias y ampliar la base social de la democracia”, señaló la ONG.

En una declaración pública, fechada del 20 de junio, Matilde Méndez explicó que ocupó la posición de encargada de comunicaciones de Fundación Democracia Viva por unos meses pero que desde el día 30 de abril de este año no sigue en el cargo ni tiene relación con ellos.

«Trabajé allí durante algunos meses, en el área que corresponde a mi experiencia profesional en diseño gráfico y comunicación en redes sociales. La decisión de dejar la organización fue tomada debido a motivos personales. Desde ese entonces, mi principal fuente de ingresos ha sido mi cuenta de Onlyfans, plataforma de suscripciones mundialmente conocida, cuestión que corresponde a mi vida privada, ámbito donde cada persona tiene el derecho de decidir qué aspectos de su vida hacer públicos en redes sociales. Es un asunto personal y privado que no debería ser objeto de críticas, juicios o aprovechamiento político, más aún cuando es lo que me permite sostener una familia y que, aunque algunos y algunas quieran negarlo e invisibilizarlo, es un trabajo», detalla.

Asimismo, agrega: «Lamentablemente, he sido expuesta con tal de sacar dividendos políticos por la exministra de la mujer del Gobierno de Sebastián Piñera, Isabel Plá, avivando el fuego de la misoginia y llegando a poner en riesgo incluso mi integridad física ante un público que hoy es impulsado por el odio, quienes ya lograron bajar mi cuenta de Instagram. ¿Se habrá preguntado la exministra si acaso mi vida y la de mi familia vale más que un par de likes en contra del gobierno de turno? ¿Entenderá que está aferrándose a las más arcaicas formas de ataque personal, cuando se carece de argumentos? Pues no solo me ataca personalmente, sino que me condenan por ser mujer, comunista, y por realizar una actividad que a ella le parece moralmente reprochable. Resulta decepcionante que estas críticas provengan de alguien que se supone debería entender la importancia de respetar la diversidad y la libertad de elección».

En su declaración, aprovechó para poner en relieve la precarización del rol de cuidados y las dificultades que enfrentan las madres solas en nuestra sociedad y agradeció el apoyo y la comprensión de quienes valoran el respeto a la privacidad y la diversidad de las decisiones personales, y le han apoyado en contra de los numerosos ataques misóginos y amedrentamientos que ha recibido.

