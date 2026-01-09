Hertz ataja al embajador de Trump por crítica a ley chilena: “No tiene por qué opinar sobre asuntos internos”

La diputada Carmen Hertz (Partido Comunista) atajó este jueves al nuevo embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Brandon Judd, quien a través de sus redes sociales criticó la “sobrerregulación” que -a su juicio- existe en Chile, al referirse a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, más conocida como “Ley Uber”.

«Embajador conceda a su cargo la dignidad que corresponde, usted no tiene por qué opinar sobre los asuntos internos de Chile», afirmó la abogada y parlamentaria en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Hertz respondió a las declaraciones del representante diplomático designado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien luego de haber sostenido una reunión con un representante de la empresa de viajes Uber lanzó una crítica contra la legislación nacional.

“¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores. ¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”, sostuvo el embajador de EE.EUU. en nuestro país en su cuenta de X.

Los comentarios de Judd apuntan a las complicaciones que han surgido en torno a la puesta en marcha de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) —promulgada en abril de 2023 —debido a problemas técnicos.

La normativa también conocida como “Ley Uber“, que busca regular y mejorar la seguridad del transporte a través de aplicaciones digitales, establece un registro electrónico para las empresas de transporte, los conductores y los vehículos.

Exige que las EAT cumplan con ciertos requisitos de operación y seguridad, entre los que figuran la inscripción en el registro, la constitución de seguros para los vehículos y conductores, y la obligación de informar a los usuarios sobre detalles como el recorrido, el tiempo estimado de viaje y el costo del servicio. A la par, prohíbe recoger pasajeros en la vía pública sin reserva previa y permite que los taxis, excepto el taxi colectivo, se adscriban a una o más EAT.

Embajador de EE.UU. apuntó contra declaraciones del presidente Boric

Cabe recordar que no es la primera vez que el embajador de Donald Trump entra al debate político nacional, ya en días recientes respondió a los dichos del presidente Gabriel Boric, cuando afirmó que los líderes que “le rinden pleitesía y se muestran serviles” al mandatario estadounidense, “tratando de ganarse su favor, solo se humillan”.

“Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, indicó el jefe de Estado en un mensaje compartido en X.

La declaración se produjo tras una publicación en la misma red social del Departamento de Estado de EE.UU. , en la que afirmó que el hemisferio occidental forma parte de la esfera de influencia de Washington.

“Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”, indicó.

“Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común“, replicó Judd, también mediante X.