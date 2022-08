«Infórmese, no sabe lo que dice» la épica parada de carros de Nicolás Eyzaguirre a Tomás Mosciatti

Este jueves, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre fue protagonista de un tenso cruce con el periodista y conductor del programa “100 Indecisos” Tomás Mosciatti, por lo planteado en la propuesta de la nueva Carta Magna, con respecto al derecho de la propiedad.

El momento se registró cuando Mosciatti – quien también es dueño de radio Bío Bío -, cuestionó el proyecto, debido a que – según él – «debilita el derecho de la propiedad».

El panelista del espacio le preguntó a Nicolás Eyzaguirre sobre los alcances que tenía la propuesta en materia de expropiación, así como pidió que contextualizara cómo veía que, si se aprobaba la propuesta, los factores como este podían influir en el crecimiento económico, refiere The Clinic.

“Sin crecimiento no hay inversión, no hay economía próspera y tiene que haber seguridad para invertir. Esta constitución debilita el derecho de propiedad, se puede expropiar todo y se expropia con una indemnización muy diferente a la de hoy (…) no sabemos cuánto se va a pagar y tampoco se establece un pago previo”, dijo el periodista, antes de ofrecerle la palabra al exministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

Tras finalizar la palabra del periodista, el exministro Nicolás Eyzaguirre lo mandó a informarse.

“Fui seis años ministro de Hacienda. En esos años hubo un robustísimo crecimiento, bajó la inflación y tuvimos superávit fiscal. Si alguien estaría preocupado de que una Constitución pudiera violentar…”, comenzó diciendo el economista, quien fue interrumpido por el periodista para que le respondiera si «la propiedad industrial está protegida», recalcó Nicolás Eyzaguirre.

“Ud sabe cuánto invierten los países industriales”



Nicolás Eyzaguirre acaba de destruir a Tomás Mosciatti en vivo y en HD en #100Indecisos pic.twitter.com/QYkfQsdGRW — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 26, 2022

“Los países industriales equilibran derechos, no conceder todos los derechos hacia un lado, que es la empresa y ninguno a los ciudadanos”, enfatizó el economista.

“¿Usted sabe cuánto invierten los países industriales, respecto a Chile, Tomás? ¿Invierten más o menos? A ver, dígame, le cuestionó el exministro una vez más al periodista, quien respondió de forma dubitativa.

“No, pues, invierten mucho menos. Infórmese. Invierten mucho menos. El señor Tomás Mosciatti dice que los países industriales invierten más que Chile, ustedes lo pueden comparar. Él no sabe lo que dice”, lo corrigió Nicolás Eyzaguirre, citado por Publímetro.