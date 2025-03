Jadue incomoda y Tohá lo “veta”: Comunistas le dejan claro que las primarias no son solo para el PPD

La pre candidata presidencial, Carolina Tohá (PPD), afirmó que no se sentiría cómoda participando en una primaria oficialista junto al comunista Daniel Jadue.

En conversación con Radio Bíobío, la ex ministra del Interior planteó que “el progreso del país tiene que llegar de manera justa a todos los sectores”. En esa línea, comentó que «este sector ha estado siempre defendiendo la democracia y los derechos humanos, en esto no hay dobleces en Chile. Nunca un partido de centroizquierda ha sido partidario ni de interrumpir la democracia ni ha avalado violaciones a los derechos humanos”.

En concreto, sobre una eventual primaria del sector que incluya al Partido Comunista, representado por el ex alcalde de Recoleta, la precandidata presidencial del PPD reconoció que «no me sentiría nada cómoda».

«Me costaría mucho eso. No me sentiría nada cómoda, porque tú cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo. Entonces yo no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro. No me veo eso. No me gustaría. No espero eso para Chile», aseguró la ex secretaria de Estado.

Comunistas le piden respeto y prudencia a Tohá

Estas declaraciones generaron una serie de respuestas por parte de militantes del Partido Comunista de Chile (PCCH), quienes llamaron a Tohá a mantener la prudencia y el respeto, dejándole en claro que las primarias no son solo para el PPD.

La diputada comunista Nathalie Castillo señaló que su partido «tiene una línea de política clara recientemente refrendada en el reciente Congreso Nacional y somos las y los comunistas quienes definimos nuestro ideario de gobierno y quien eventualmente lo lidere».

De acuerdo con la parlamentaria «se entiende que haya ansiedad frente a las futuras primarias», sin embargo planteó que «toda discusión pasa por nuestros procesos internos y estas opiniones externas, como las de la ex ministra Carolina Tohá y otras más, debilitan más que potenciar el sector del oficialismo o el progresismo».

«Hay temas de fondo que creemos son muchos más relevantes que estos debates no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas», dijo en conversación con Crónica Digital.

En la misma línea, el integrante de la comisión política del PCCh, Juan Andrés Lagos acusó que existe una “exclusión antidemocrática, arbitraria, injusta, por parte de Carolina Tohá y por parte de algunas personas del Frente Amplio y me parece que así no llegamos a ninguna parte”.

“Yo creo que hay un veto violento y antidemocrático que se ha explicitado (…) pero que bueno que se haya explicitado porque así vamos a saber muy bien en que escenario estamos”, aseveró Lagos, entrevistado por el programa Radioanálisis, de Radio Universidad de Chile.

Al ser consultado por los nombres que se evalúan dentro del partido como posibles candidatos para las presidenciales, confirmó que efectivamente figura el de Daniel Jadue, junto a los del presidente del PCCH Lautaro Carmona, Carmen Hertz y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

«No existe la unidad con sometimiento. No existen los renuncios si se quiere crear un proceso de unidad real», afirmó el timonel del PCCH, Lautaro Carmona.

Carmona también se refirió a las declaraciones de Tohá sobre la primaria y señaló que le llama la atención «que haya una apropiación de una idea del propio Daniel Jadue, quien la propuso en 2021.

«Eso no significa que vamos a postular o no postular a alguien porque otro lo veta. La unidad significa tener posiciones distintas. Se debe construir unidad en la diversidad para converger en un mismo programa», afirmó durante su participación en el espacio «El Primer Café» de radio Cooperativa.

«No existe la unidad con sometimiento. No existen los renuncios si se quiere crear un proceso de unidad real», enfatizó.

El timonel indicó que al Partido Comunista no se le puede pedir explicaciones por lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de la misma forma que «a los que son proestadounidenses no les podemos pedir tarjeta por lo que hace Trump. Podemos hablar del papel del imperialismo en Palestina, Panamá, México, Cuba. Hay muchas cosas de estas y no voy a obligar a pensar lo mismo que yo a otros. Se trata de converger en mínimos comunes y no en todos los temas».

“Acá lo saludable para construir la unidad es que el debate que demos sea en torno a ideas, propuestas y programas, y no calificaciones respecto de eventuales otras candidaturas”, planteó la la secretaria general del PCCH, Bárbara Figueroa.

Por su parte, la secretaria general del PCCH, Bárbara Figueroa, le pidió a la candidata presidencial del PPD «prudencia y respeto por nuestro partido».

“Tenemos una ferviente convicción como partido en la necesidad de la unidad y de construir no solo un proceso de primarias amplias y unitarias, sino que también construir una lista parlamentaria única para poder garantizar las mayorías en el Congreso» dijo en entrevista concedida a La Tercera.

“Acá lo saludable para construir la unidad es que el debate que demos sea en torno a ideas, propuestas y programas, y no calificaciones respecto de eventuales otras candidaturas”, planteó la dirigente comunista.

Destacó, que hasta el momento han sido muy prudentes en no pronunciarse respecto a los debates de los otros partidos, “porque entendemos que para avanzar en unidad lo que tiene que estar al centro es la convergencia de ideas, debate de programas y de propuestas, y no calificaciones, que, en este caso, no las entendemos como personales”.

“No es la calificación de una candidata respecto de una persona en particular, asumimos esto como un pronunciamiento en torno a un partido. Y eso a nosotros nos parece que no corresponde. Pido respeto por el debate y por la posición que tiene el PC”, aseveró Figueroa.