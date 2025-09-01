Jara sigue primera (36%) y el voto pragmático podría acortar distancias en el balotaje, según La Cosa Nostra

La última encuesta de la firma La Cosa Nostra, correspondiente a la segunda quincena de agosto, reveló «movimientos sutiles, pero significativos» en la competencia electoral. El estudio del sociólogo Alberto Mayol, situó a la candidata de Unidad por Chile, Jeanette Jara como favorita en primera vuelta de los comicios presidenciales de noviembre.

Ante la interrogante: «Supongamos que a la primera vuelta para elegir presidente de Chile llegan los siguientes nombres. ¿Por quién votaría?», el 36% respondió que lo haría por la exministra del Trabajo y Previsión Social, por lo que se mantiene a la delantera de las preferencias.

En segundo lugar se ubicó la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast con 25,2 %, a 10,8 puntos porcentuales de diferencia con Jara.

Según la encuesta el tercero y cuarto lugar lo ocupan la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 17,3% y el aspitrante por Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, con 11,8%.

Más abajo aparecen Franco Parisi (4,3%), Harold Maynne Nicholls (3,5%), Marco Enríquez-Ominami (1,3%)

y Eduardo Artés (0,5%).

Voto pragmático podría acortar distancias en el balotaje

Los datos de La Cosa Nostra revelan la posible incidencia del voto pragmático en la segunda vuelta.

Ante la siguiente consulta: «Supongamos que Jeannette Jara y Evelyn Matthei pasan a segunda vuelta. ¿Por quién votaría?, el 34,3% respondió que «seguro votaría» por Jara mientras que un 3,5% señaló que «es probable que vote» por la carta de Unidad por Chile.

A su vez, un 49,3% expresó que «seguro votaría por Evelyn Matthei» y 12,8% manifestó que «es probable» que lo haga.

En supuesto escenario de un balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, según el estudio de Mayol un 38,7% afirmó que «seguro» votaría por candidata del oficialismo y un 5% dijo que «es probable». En el caso de la carta de la ultraderecha un 46,7% «seguro» votaría por él y 9,7% ve esta decisión como «probable».

Ante la pregunta: «¿Por quién votaría? entre Jeannette Jara y Johannes Kaiser en una segunda vuelta, se obtuvo el siguiente resultado: el 41,2% respondió que «seguro votaría» por la exministra mientras que un 3,5% señaló que «es probable» que la respalde en las urnas.

Por su parte, un 41,8% expresó que «seguro votaría» Kaiser» y 12% manifestó que «es probable» que lo haga.

El estudio de opinión revela que un 46% de los encuestados indicó que no votarían por Jara, mientras que Kast sigue con un 24%.

¿Quieres descargar el pdf de la presentación de La Cosa Nostra presentada ayer?https://t.co/l7VGmrz8Ox

¿Quieres ver la presentación privada a los asociados a La Cosa Nostra que se hizo anoche?https://t.co/R47GPjwkFb

Disfruta la calidad de la mejor encuesta del país. — Alberto Mayol (@AlbertoMayol) August 31, 2025





Jara sigue a la cabeza de las encuestas

Cabe destacar que la candidatura de Jeannette Jara continúa liderando la gran mayoría de la los estudios de opinión, como es el caso de la última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Rsearch, la cual reveló que cuenta con una intención de voto del 24,6%, seguida por José Antonio Kast (19,4%) y Evelyn Matthei (13,1%).

Considerando únicamente votos válidos, la encuesta también incluyó un “pronóstico” de la primera vuelta, donde la exministra del Trabajo y Previsión Social obtuvo 32,2%; aventajando con 6,8 puntos porcentuales a Kast (25,4%) y con 15,1 puntos porcentuales a Matthei (17,1%).

En cuanto a la definición del voto, un 65,7% de los encuestados expresó estar muy decidido, un 14,6% medianamente decidido y un 19,7% poco o nada decidido.