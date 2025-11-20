Jeannette Jara y caso del diputado republicano Cristián Araya: «Se han opuesto tantas veces a levantar el secreto bancario…»

Para la candidata, se trata de una situación "lamentable porque a mí me gustaría que en Chile se pudiera combatir el crimen organizado no solo persiguiendo al que vende papelillos de droga en una esquina, sino que a los peces gordos, y la derecha chilena se ha negado reiteradamente a hacer eso".

La candidata presidencial Jeannette Jara se refirió al caso del diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, quien aparece involucrado en la entrega de $1,7 millones por parte del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el marco del caso denominado «muñeca bielorrusa».

Aún está en investigación la participación del diputado Araya en la trama. Según fuentes judiciales de Radio Biobío, el parlamentario de extrema derecha es «sujeto de interés» en la investigación.

Consultada por la prensa, Jeannette Jara afirmó que «la corrupción le causa un grave daño a la política. No sé si estos hechos han sido comprobados, seguramente el Ministerio Público, de oficio o por denuncia, va a iniciar las investigaciones que correspondan. Pero sin duda, cuando se acusa un parlamentario de haber recibido dinero sucio de la corrupción, a veces me explico por qué los candidatos o los diputados del Partido Republicano, se han opuesto tantas veces a levantar el secreto bancario», aseguró la abanderada de Unidad por Chile.

Para Jeannette Jara, se trata de una situación «lamentable porque a mí me gustaría que en Chile se pudiera combatir el crimen organizado no solo persiguiendo al que vende papelillos de droga en una esquina, sino que a los peces gordos, y la derecha chilena se ha negado reiteradamente a hacer eso».

«Ahora, uno podría especular, y decir que a lo mejor es por eso, pero a los chilenos y chilenas decirles con seguridad que a ninguno de ustedes se les va a revisar la cuenta rut, y que como todos sabemos, el que nada hace, nadie teme», indicó la candidata presidencial.

