Karina Oliva: «Nuestro proyecto es la superación de la política de los últimos 30 años»

«Nuestro proyecto es la superación de la política de los últimos 30 años (…) asumiendo nuestra propia historia como país, y asumiendo también que nuestro país vive un proceso de cambio y transformación, no de nueva administración del modelo neoliberal, no de la administración de la pobreza», afirmó la candidata del Frente Amplio a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva (Comunes).

Entrevistada por El Diario de Cooperativa, Oliva se refirió a las diferencias con su contrincante de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (DC), quien ha recibido el respaldo de varios personeros de derecha, entre ellos candidatos presidenciales como Mario Desbordes (RN), Joaquín Lavín (UDI) e Ignacio Briones (Evópoli), durante su campaña por la segunda vuelta que tendrá lugar este domingo 13 de junio.

Al respecto indicó que «el sector que hoy día apoya a Claudio Orrego, lo busque o no lo busque, es la defensa de los últimos 30 años».

«Nunca he dicho que el apoyo es ilegítimo, no lo he cuestionado, (sino que) pongo en la mesa antecedentes. Lo que ocurre es que representa a un sector que, ayer el mismo Francisco Chahuán (RN) lo decía: tiene el rol de defender el modelo de los últimos 30 años, y ahí tenemos una diferencia política», explicó.

Oliva insistió en que no se opone a los respaldos, «Más bien, creo que es importante que la gente sepa que ellos están por defender el modelo de los últimos 30 años que la ciudadanía rechaza directamente», dijo.

«Por nuestra parte -subrayó- seguiremos trabajando para convocar a la ciudadanía, a las y los independientes«.

