La ceguera de la clase política: presidenta del PS Paulina Vodanovic cuestionó presencia de independientes en la CC, pero estos la acusan de «cuestionar a la democracia»

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, quien fue una de las propulsoras del acuerdo del oficialismo para realizar modificaciones a la propuesta constitucional en caso de que el Apruebo gane el plebiscito de Salida, criticó la participación de independientes en la Convención.

Aunque el PS respaldó las negociaciones para que se admitieran las listas de independientes en el órgano redactor, para la timonel esto fue un error.

«Los independientes siempre han ido en listas de partidos y, por lo mismo, responden a un cierto sentir social», aseguró la que fuese también presidenta de Horizonte Ciudadano, la fundación del bacheletismo, entre los años 2018-2022, en conversación con El Mercurio,

Sobre la elección de independientes como constituyentes señaló que «hubo listas que la gente votó solo por el nombre, pero con personas como Rojas Vade, que ni siquiera tenían la integridad moral para estar en un órgano tan importante como la Convención«.

«Fue un gran error, estoy totalmente en contra de eso», manifestó Vodanovic , reiterando que «un gran error, y tal vez el principal problema del resultado en la Convención, fue llevar listas de independientes».

Estas declaraciones reafirman las críticas de Vodanovic en contra de los convencionales independientes, que expresó en una entrevista con Pauta.Cl en la que manifestó que muchos de ellos «no estaban a la altura de discutir temas como los que se debatieron en la Convención”

«Me parece que la exacerbación de considerar que todos los independientes, por ser independientes son seres impolutos cayó. Eso ha dado cuenta que el comportamiento de muchos independientes no estaban a la altura de poder presentarse a debatir temas tan trascendentales como los que se discutieron en la constitución y por algo muy simple. El independiente, una vez terminada la tarea vuelve a su casa y nadie le puede recriminar aquello. Todos sabemos que hubo listas en que la gente votó por descontento sin saber siquiera quiénes eran las personas. Y aquí hay una responsabilidad para los partidos políticos. No es casualidad que haya habido gente que prefirió votar por desconocidos y no por los partidos políticos», dijo al medio digital.

Dichos de Paulina Vodanovic son un «cuestionamiento a la democracia»

Las polémicos dichos de una de las principales gestoras del acuerdo de los partidos oficialistas no dejaron indiferentes a los exconvencionales constituyentes independientes.

“Sería bueno que los partidos, que hoy están en el gobierno, dejen de meterle pelos a la sopa, criticando el proceso y comiencen a hacer campaña por el Apruebo en serio. Saben muy bien que la ciudadanía no confía en ellos y así como van, realizando maniobras a puertas cerradas, no recuperarán el tiempo perdido”, indicó, Alejandra Pérez, exconvencional de la Lista del Pueblo

Tania Madriaga, quien también formó parte de la Lista del Pueblo, coincidió y recordó que «los convencionales independientes que participamos en la Convención fuimos elegidos en un proceso que con sus resultados dejó claro que no quería que la Nueva Constitución fuera redactada por los mismos de siempre. Por lo que creemos que las palabras de la presidenta del Partido Socialista son más bien un cuestionamiento a la democracia. Con sus palabras demuestra que quieren una democracia donde solo habla la élite, dejando sin voz ni participación a los independientes, pero eso no lo permitiremos. Es por eso que apoyamos un Apruebo sin condiciones”.

Madriaga cargó contra la directiva del PS y planteó que “si le preocupa la ‘integridad moral de los representantes’ le proponemos que primero haga una lista con los casos de corrupción o negociaciones ocultas que han tenido diferentes dirigentes de la Concertación durante tantos años. Vodanovic se olvida que la crisis del modelo también golpeó la legitimidad de los actores que lo han sostenido, tanto electoral como socialmente”.

A su vez el exconvencional de la Lista del Pueblo, Manuel Woldarsky, arremetió en contra de las declaraciones de Paulina Vodanovic.

En serio?

La presidenta de un partido lleno de refichajes truchos?#Audacia

“¿En serio? La presidenta de un partido lleno de refichajes truchos? #Audacia”, escribió en su cuenta en Twitter

Desde Independientes No Neutrales, también fueron críticos con las palabras de la timonel socialista, pero hicieron un llamado a la unidad y el diálogo, tomando en cuenta que han trabajado en mancuerna con los partidos oficialistas en la campaña por el Apruebo,

“En lo que respecta a nosotros, INN fue uno de los principales puentes de diálogo en la Convención, y más allá de las acciones o dichos de los diferentes dirigentes de partidos, nuestro enfoque, actualmente, está en el trabajo en terreno”, expresó el exconvencional Javier Fuchslocher, consignó La Tercera.

Su compañero de lista Guillermo Namor, también planteó la necesidad de promover la unión e hizo un llamado a postergar esas discusiones: “Los análisis y las comparaciones se van a ver después, en este momento yo esperaría que estemos abocados no a revisar qué faltó, qué pudo ser mejor, sino que estemos abocados a estar en las calles a propiciar que gane el Apruebo, después vendrán las revisiones históricas”.