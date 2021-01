La justicia peruana investigará a George Forsyth por ‘tráfico de influencias’

Días atrás, la periodista peruana Rosa María Palacios habló en su programa radial “A pensar más” de Harold Forsyth. Se trata del actual embajador de Perú en Japón y padre del candidato presidencial George Forsyth, partido Victoria Nacional. Palacios contó que el diplomático le escribió para que corrigiera un dato que supuestamente había dado mal sobre su hijo.

Harold Forsyth es un político históricamente vinculado a las labores del Gobierno de Perú en sus distintas etapas. Forma parte de esa aristocracia corrupta y conservadora que llegó al país a sufrir una de sus peores crisis políticas de la historia reciente. Harold es el principal precursor de la candidatura de George, a quien espera convertir en Presidente a toda costa.

Con esa llamada, Harold parece que lleva extremo seguimiento a lo que dicen los medios sobre su hijo. En medio de denuncias por misoginía y xenofobia, pretende defender su imagen -incluso- desde la lejanía asiática de Japón.

Harold Forsyth, embajador de Perú en Japón

Forsyth-padre sale en defensa de su hijo

La obsesión de Forsyth-padre llegó al punto de llamar a Rosa María Palacios para que corrigiera un dato que dio sobre su hijo de 38 años. Así, George, exalcalde de la municipalidad de La Victoria (provincia de Lima) parece seguir las órdenes de su padre.

El reclamo del embajador, según la périodista, fue porque entendió que Palacios dijo que la intención de voto al Congreso que tiene Victoria Nacional -partido de Forsyth- es de apenas 4%. Esta cifra se distancia de la intención de votos de George a la presidencia, que supuestamente alcanza el 17%.

En ese sentido, el papá de Forsyth escuchó que Palacios dijo 2% en lugar de 4%, algo que le ‘preocupó’ y ‘molestó’. Por ello, se comunicó inmediatamente con ella para pedirle una rectificación. Al final, resulta un hecho bastante ‘extraño’, por tratarse de un embajador en funciones del Gobierno.

Aclaratoria de Palacios sobre los Forsyth

“Me escribió el papá del candidato, Harold Forsyth, desde Japón —es embajador de Perú en Japón— para decirme lo siguiente. ‘En la encuesta, Victoria Nacional aparece con 4% y no con 2%'”, señaló la periodista.

Luego añade: “El señor papá del candidato quiere que yo diga 4 y no 2. Yo con muchísimo gusto digo 4 y no 2. Me he equivocado. Ahora, no sé qué hay que celebrar si el candidato tiene 17% y la lista tiene 4%. Pero, a él le parece que está muy bien”.

Lo extraño es que durante el programa, la periodista nunca dijo que el partido de Forsyth tuviera 2% de intención de voto al Congreso. Al contrario, siempre dijo 4%. Entonces, Forsyth-padre escribió por gusto o por el simple hecho de llamar la atención y buscar más presencia mediática.

Harold Forsyth, además de ser el actual embajador del Perú en Japón, también es militante inscrito en Victoria Nacional. Su militancia en el partido data de septiembre de 2020.

En redes sociales circula un meme donde el mayor de los Forsyth golpea a George para que se comporte como debe ser

¿Se vulneró el principio de neutralidad?

Algunos medios peruanos trataron este caso como ‘tráfico de influencias’ y ‘vulneración al principio de neutralidad’ por parte del embajador. El diario Gestión entrevistó a un miembro del Jurado Electoral Especial para saber si estaban en conocimiento de esta irregularidad.

El funcionario interrogado fue el presidente del Jurado de Lima Centro 1, Luis Carrasco. En la entrevista, señaló que su despacho analizará el caso del embajador Forsyth para ver si configura una presunta vulneración al principio de neutralidad.

“Vamos a evaluar el tema. Entre el martes y miércoles (de la próxima semana) habrá un pronunciamiento respecto a si esta circunstancia amerita considerarlo o no como una vulneración a la neutralidad. De eso dependera si se abre un procedimiento o no”, declaró Carrasco al diario.

