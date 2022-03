«La victoria de Rusia puede garantizar la independencia africana»

Kemi Seba atacó la imagen que los medios de comunicación globalistas intentan promover, la cual culpa a Rusia de la agresión, y subraya que Occidente intenta juzgar las acciones de Moscú como si se tratara de un hecho aislado que no tiene en cuenta la expansión de la OTAN y la amenaza directa que esta alianza supone para Rusia.

“La afirmación de que el presidente Putin es el agresor hace parte de la desinformación que los medios de comunicación occidentales propagan. La guerra no alegra a nadie, mucho menos el ver morir a la gente o ser testigo de cómo pierden sus casas. No obstante, Rusia se ha visto obligada a reaccionar. La mayor parte de la juventud africana sabe que Ucrania ha sido explotada durante todos estos años por la oligarquía globalista neoliberal, la OTAN y la élite estadounidense, convirtiéndose de este modo en una herramienta para amenazar y atacar a Rusia”.

Kemi Seba dijo que “hace tiempo la OTAN hizo varios acuerdos y que no debió extender su influencia hasta llegar a las fronteras rusas”. Seba también señaló que la OTAN ha enviado instructores canadienses a Ucrania con la intención de entrenar a sus tropas. “Este es un drama terrible para la población ucraniana y me duele mucho lo que está pasando con ellos, aunque me duele mucho más la forma en cómo los jóvenes negros son discriminados en Ucrania”.

Kemi Seba afirmó que lo que sucede en Ucrania afecta el equilibrio del poder mundial y que ha surgido un nuevo movimiento tradicionalista que lucha por la soberanía y la solidaridad entre los pueblos en contra del globalismo representado por los países occidentales.

“Si Rusia gana esta guerra”, dice Kemi Seba, “todo podría cambiar y de ese modo se acelerarían las transformaciones que ahora acontecen en el continente africano […] el cual ha comenzado a luchar contra el colonialismo y el imperialismo en todas sus formas. La victoria de Rusia puede garantizar nuestra independencia”.

Además, Kemi Seba llegó a la conclusión de que el globalismo está destruyendo, dividiendo y arruinando el continente africano. “Somos solidarios con cualquier forma de resistencia anti-globalista que afirme su propia identidad”.

GLOBALISMO VS MULTIPOLARIDAD

La operación militar rusa en Ucrania ha cambiado por completo el mundo, pues es el comienzo del fin del mundo unipolar y el nacimiento del mundo multipolar. Muchos movimientos lo perciben de esa manera, incluyendo los principales enemigos de la globalización en África: el panafricanismo busca unificar a los países africanos con la intención de proteger su identidad junto con su soberanía cultural y geopolítica.

– ¿Cómo afectará la guerra en Ucrania el equilibrio del poder actual? ¿Acaso África sufrirá grandes cambios debido a esta?

– Lo que está pasando ahora en Ucrania afectará a todo el mundo y no sólo a África, ya que esta última ya se encuentra en guerra contra el globalismo. Esta guerra es una lucha entre los defensores del globalismo y quienes defienden la multipolaridad. Por lo tanto, la guerra entre Ucrania y Rusia es en realidad un enfrentamiento entre quienes desean “occidentalizar” a la humanidad contra los que quieren proteger la identidad de los diversos pueblos del mundo. La lucha de Vladimir Putin en contra de la OTAN y Occidente afectará tanto a África como a otros continentes. Occidente no solo quiere destruir a Vladimir Putin sino también a África, América Latina y el Oriente Medio, pues el objetivo del globalismo es desestabilizar a todos los continentes por igual. Una mayor desestabilización de Occidente beneficiaría a todos aquellos que luchan contra el neoliberalismo en todas sus formas.

– Las autoridades de algunos países africanos afirman que Ucrania esta intentando reclutar a sus ciudadanos para ir a la guerra (especialmente en Senegal). ¿Qué es lo que piensa de eso?

– Creo que se trata de una actitud colonialista que los ucranianos han copiado de sus amos occidentales, ya que quieren que los africanos trabajen para ellos y no por el bien de África. Se trata del típico deprecio que sienten hacia nosotros y lamento muchísimo que existan africanos que hayan decidido unirse al bando de Zelensky y la oligarquía occidental.

– Resulta interesante que tanto a Rusia como a Mali les hayan impuesto sanciones. ¿Cree que es posible vencer estas sanciones de alguna manera?

– La razón por la que defendemos la multipolaridad tiene que ver con la creación de una alianza entre los diferentes polos y civilizaciones que se enfrente a este modelo único que nos quieren imponer.

– Varios movimientos militares defensores de la patria han llegado al poder este año en África. Sin embargo, Occidente ha hecho un llamado para que los militares les entreguen el poder a los civiles. ¿Considera que los militares deberían escuchar estas peticiones?

– No creo que sea necesario entregarle el poder a los civiles, especialmente porque algunos de los mejores líderes de África fueron militares como Gadafi, Thomas Sankara o Gerry Rawlings. La libertad de África puede ir de la mano de los militares. Además, debemos tener en cuenta que muchos civiles africanos trabajan para Occidente (el cual, en última instancia, quiere dominar nuestros países), aunque existen otros, como nosotros, que son anti-globalistas y defienden la soberanía de los pueblos. Por eso nos aliamos a los militares que tienen ideas parecidas a las nuestras.

– ¿Podría explicar mejor este punto?

– Personajes como Ben Servo (seudónimo del activista Adam Diarra) que es un militar han llegado al poder en nuestro país. También existen civiles, como Ousmane Sonko en Senegal, que es muy cercano a su pueblo y que ha ido ganando prestigio.

– ¿Por qué razón el movimiento panafricano apoya a Rusia, una potencia extrarregional, en su lucha contra Occidente?

– Porque consideramos que Rusia está desafiando la hegemonía occidental. Igualmente cooperamos con Venezuela, Cuba e Irán. Simpatizamos tanto con Rusia como con Irán y estamos dispuestos a cooperar con todas las fuerzas que luchen contra el globalismo en todas partes. Los africanos buscamos en primer lugar nuestra liberación y para eso queremos contar con el apoyo de todos aquellos que nos quieran ayudar. Otros movimientos de liberación, como Hamas en Palestina, han hecho lo mismo. Hace parte de las tradiciones de resistencia de nuestros pueblos.

La Nueva África que nosotros queremos crear debe ser soberana a nivel cultural, ideológico, económico y político.

– Hablando del panafricanismo. ¿Cuáles cree que son los principales componentes de su ideología o acaso defiende alguna “Idea” de África?

– Considero que África, en su versión tanto musulmana como cristiana, volverá a sus tradiciones, pues existen varios movimientos de este tipo. El panafricanismo se fundó precisamente sobre esta Idea de África y es precisamente ella la que une no solo a las grandes familias lingüísticas de nuestro continente, que hacen parte de una única macro-familia, sino también al hecho de que somos herederos de una única civilización que comparten unos mismos objetivos y un mismo destino común. Podríamos hablar de una especie de Dasein africano.

– ¿Cuál cree que será el futuro de África?

– Creo que nuestro futuro será una defensa de nuestra soberanía, una defensa de nuestros recursos y el asociarnos con quienes queramos y no con quien nos impone algo. Además, debemos crear un África soberana, culturalmente lejos de los estereotipos que intentó imponernos Occidente. Por ejemplo, las películas iranies están llenas de referencias a la cultura persa o islámica. Debemos defender este componente cultural. Por lo que la Nueva África que nosotros queremos crear debe ser soberana a nivel cultural, ideológico, económico y político.

