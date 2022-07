Los medios del establishment siguen dando más cobertura a DC´s por el «Rechazo» pese a que fueron derrotados en la interna

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) anunció la noche de ayer miércoles que apoyará la opción Apruebo en el Plebiscito de Salida para una nueva Constitución y llamó a «todos los camaradas» a que apoyen a la propuesta de una nueva Carta Magna en la votación del próximo 4 de septiembre.

La directiva del partido comunicó que en la máxima instancia de su orgánica 216 delegados y representantes optaron por el Apruebo, equivalentes al 63,53% de los votos, en contra de las 124 preferencias por el Rechazo, que representan el 36,47% de los sufragios.

La decisión fue definida por la Junta Nacional de la colectividad tras un extenso debate en que expusieron diversos representantes del partido falangistas, para que luego votaran los 341 delegados presentes.

«El Partido Demócrata Cristiano ha tomado una decisión y esa decisión es aprobar la propuesta de nueva Constitución, queremos hacer un llamado a todos los camaradas, todos los demócratas cristianos, a sumarse a esta tarea, respetamos todas las opiniones, todos se han expresado buscando lo mejor para el país, todos los demócratas cristianos queremos una nueva Constitución, queremos avanzar hacia un Chile más justo, más digno», dijo el presidente de la DC, Felipe Delpin.

DC´s por el «Rechazo»

Pese a la decisión tomada por la mayoría de la DC, los medios del establishment, insisten en dar mayor cobertura a tres voces al interior de la falange, que salieron este jueves a enfatizar que ellos irán por el Rechazo al texto redactado por la Convención Constitucional.

Se trata de la senadora Ximena Rincón, el convencional Fuad Chahin y el también senador Matías Walker, quienes n un punto de prensa cuestionaron la decisión de la directiva de su partido de respaldar la propuesta de la nueva Carta Magna.

Chahin criticó el mecanismo empleado por la Junta Nacional del partido para definir su respaldo al Apruebo en el plebiscito.

“Se generó un mecanismo ad hoc para obtener este resultado, sin respetar la libertad de expresión, sin respetar la libertad de acción y sin consultar a la base militante”, señaló.

“Nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido. Como personajes políticos tenemos que explicar nuestra convicción, no podemos callarla, porque muchos nos llaman y nos preguntan por qué nos imponen una decisión que no corresponde”, indicó. por su parte Ximena Rincón.

No obstante, aclaró que no hará campaña en una franja política y que no renunciará a la DC. “No lo hice en momentos tremendamente dolorosos y no lo voy a hacer ahora”, manifestó al recordar su fallida candidatura presidencial en 2021.

Con relación a cómo participarán de la campaña del Rechazo, dijo que “vamos a explicar nuestra posición en todos los espacios que sea posible. Sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, yo le digo que no, pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña”.

Añadió que “están las organizaciones de la sociedad civil, que también están reconocidas para poder hacer campaña, se pueden inscribir en el Servel, y si hay espacio ahí, lo vamos a hacer ahí. Si no, están todas las redes sociales, están todos los conversatorios, están todas las entrevistas”.

Por su parte, Matías Walket afirmó: «Vamos, en conciencia, a votar por el Rechazo, y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron en nuestras regiones, las razones para hacerlo».

Medios del establishment ponderan a los «DC´s por el Rechazo»

La postura de los medios del establishment de ponderar las declaraciones de los llamados «díscolos por el Rechazo», ha sido motivo de críticas en las redes sociales por parte de la ciudadanía.

Si Rincón, Walker y Chahin, como quedó clarísimo anoche, no representan el sentir mayoritario de la DC (que es apoyar el Apruebo) sería lógico dejar de entrevistarlos sólo a ellos y pasar a hablar con verdaderos referentes, no? Periodismo uno, 1er año: no crear una falsa realidad — felipe bianchi (@bianchileiton) July 7, 2022

El periodista Felipe Bianchi condenó que estos medios de comunicación inisitan en darle mayor centimetraje a las opiniones de Ximena Rincón, Fuad Chahin y Matías Walker, que al adecisión de l junta de la DC, con el objetivo de crear «una falsa realidad» o una matriz de opinión alejada de los hechos.

«Si Rincón, Walker y Chahin, como quedó clarísimo anoche, no representan el sentir mayoritario de la DC (que es apoyar el Apruebo), sería lógico dejar de entrevistarlos sólo a ellos y pasar a hablar con verdaderos referentes, ¿no?. Periodismo uno, 1er año: no crear una falsa realidad», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Delpin: «Hay sectores de la DC que se sienten incómodos con algunas resoluciones”

El presidente de la DC, Felipe Delpin, fue consultado sobre las porturas al interior del organismo en contra del apoyar el Apruebo, e indicó que efectivamente hay a quienes no les gusta la propuesta de nueva Constitución porque afecta intereses incluso de integrantes de la colectividad.

“¿Dónde les aprieta el zapato? Cuando se habla de derechos de agua, de que el agua es inapropiable, de que ya nadie va a ser dueño del agua, ahí a algunos les incomoda. Y hay sectores de la DC que efectivamente se sienten incómodos con algunas resoluciones”, explicó, citado por Radio U de Chile.

Sin embargo, dijo que “todos queremos dejar atrás la Constitución de Pinochet”, al tiempo que rechazó a quienes buscan desinformar sobre los alcances de las propuestas que contiene el documento entregado el lunes al Presidente Gabriel Boric para que convoque al plebiscito de septiembre.

“Las críticas son porque no es Poder Judicial sino porque se habla de un Consejo o un Sistema Judicial. Las críticas son por la autonomía de los territorios de las comunidades indígenas. Las críticas son porque la Cámara de las Regiones se le cambió nombre, ya no es el Senado, que es algo histórico, 200 años de historia. Y lo planteaban los nuestros”, puntualizó Delpin.

Sigue leyendo: Felipe Delpin por apoyo de la DC al Apruebo: “Todos queremos dejar atrás la Constitución de Pinochet” Política