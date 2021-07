Los prontuarios de Lavín, Briones, Sichel y Desbordes

Uno ex empleado de Pinochet y ex editor de El Mercurio; otro ex miembro de un directorio de una AFP y ex ministro de Hacienda de Piñera; el tercero fruto de una estrategia de marketing del piñerismo y el cuarto un ex carabinero que niegas las violaciones a los derechos humanos. Son los precandidatos presidenciales de la derecha que se disputan el cupo del sector este domingo. Por acá su trayectoria: