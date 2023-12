Macaya apunta directamente contra Kast: «Yo creo que no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales a dos años de la elección»

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este viernes a las declaraciones realizadas por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con respecto a una posible candidatura para ocupar La Moneda en 2025.

Esto, luego de que Kast señalara a T13 que «si se dan las condiciones, sí me gustaría estar en la papeleta en la próxima elección».

Al respecto, Macaya manifestó que «no es tiempo de hablar de candidatura».

«Yo creo que no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales a dos años de la elección. Y lo otro que hay que ver, siempre tener presente cuáles son los techos de cada uno de los candidatos del sector, que han sido más o menos medidos en las últimas elecciones» , dijo Macaya.

De igual forma, se refirió a la postura tomada por Kast de descartar unas primarias con Chile Vamos.

La «única manera de aumentar el techo es medirlo en elecciones lo más amplias posibles», afirmó.

Durante su participación en el programa Estado Nacional, el fundador y líder del Partido Republicano, manifestó su disposición de postularse por tercera vez a la Presidencia de la Nación, no obstante, descartó su participación en unas posibles primarias con Chile Vamos.

«Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Hemos demostrado en los hechos que sin primarias potenciamos el voto del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo, soy parte de un equipo, de un partido. Ya he ido dos veces (sin primarias), no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera», expresó durante el programa.

