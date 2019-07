Marcha contra el imperialismo tomará las calles de Caracas para celebrar Foro de Sao Paulo

La movilización se cumplirá desde Puente Llaguno a la plaza Morelos, donde se encontrará con los delegados internacionales que asisten a la cita mundial

Una marcha masiva contra el imperialismo estadounidense y europeo tomará las calles de Caracas para celebrar el XXV Encuentro Foro de Sao Paulo, a realizarse del 24 al 28 del presente mes en la capital venezolana.

Darío Vivas, vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv), la principal organización partidista de la Revolución Bolivariana, informó que la marcha se realizará el sábado 27 de julio, entre Puente Llaguno y la Plaza Morelos.

“Esta vez nos concentraremos en Puente Llaguno y todos los que hemos marchado siempre y en otras oportunidades, avanzaremos desde allí a mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al respaldo que viene manifestando el mundo a la Revolución Bolivariana”, aseveró Vivas.

Una marcha masiva contra el imperialismo estadounidense y europeo tomará las calles de Caracas para celebrar el XXV Encuentro Foro de Sao Paulo. Foto: VTV.

“Desde el puente Llaguno, el sábado 27, habrá la marcha antiimperialista y de solidaridad por la paz…llegaremos a la Plaza Morelos a encontrarnos con el Foro de Sao Paulo”, enfatizó el dirigente socialista venezolano.

La actividad forma parte de la agenda programada para esta semana, cuando más de 120 movimientos progresistas y organizaciones políticas de izquierda se reúnan en Caracas, para celebrar el Foro de Sao Paulo, destacó una nota del portal web de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El bloqueo económico

Este encuentro también mostrará al mundo la dura realidad del bloqueo económico y las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos y sus gobiernos aliados de América Latina y Europa, en contra del país caribeño, indicó, por su parte, esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, en una entrevista para Prensa Latina.

Dijo el cónclave mundial de organizaciones sociales y políticas progresistas y de izquierda, desmontará la manipulación de las corporaciones mediáticas sobre las causas y consecuencias del bloqueo y las sanciones contra la nación suramericana.

Advirtió que esta campaña ha arreciado tras el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó un texto “profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano”, aseguró Cabello.

Mientras países como Cuba, Nicaragua, Bolivia junto a la tierra del Libertador Simón Bolívar, levanten la voz y no se rindan ante las acciones coercitivas de la Casa Blanca y sus aliados, el Foro mantendrá el atractivo político y progresista que exigen los pueblos, aseveró Diosdado Cabello.

El máximo representante del ente plenipotenciario de Venezuela, destacó que la cita internacional llega en un momento de gran carga emotiva y significación histórica para el país caribeño, el cual lucha contra quienes pretenden desestabilizar la institucionalidad.



“El imperialismo está desatado, no solo contra Venezuela sino contra cualquier pueblo o nación que le lleve la contraria. Todos se arrodillan ante Estados Unidos y quien no lo hace sufre las consecuencias”, advirtió Cabello, en relación con el bloqueo económico que impone Washington a Caracas.



Aseguró que mientras países como Cuba, Nicaragua, Bolivia junto a la tierra del Libertador Simón Bolívar, levanten la voz y no se rindan ante las acciones coercitivas de la Casa Blanca y sus aliados, el Foro mantendrá el atractivo político y progresista que exigen los pueblos.

Cabello informó que emitieron más de 800 invitaciones, y hasta la fecha tienen confirmación de delegaciones procedentes de países de América Latina, Vietnam, Corea del Norte, Medio Oriente, África y Estados Unidos. Desde esta última nación mencionada participarán 61 delegados, incluidos los activistas que defendieron la embajada de Venezuela en la capital estadounidense.

El diálogo de Barbados

El diálogo sobre la crisis política venezolana que se inició en Barbados, entre sectores de la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro -mediado por Noruega-, también será centro de debate en el XXV Foro de Sao Paulo, informó el integrante de la Comisión de Asuntos Internaciones del Psuv, Roy Daza.

“Uno de los planteamientos que va a traer al Foro es precisamente la profundización de esa iniciativa diplomática y política que por supuesto nosotros la aplaudimos”, manifestó Daza.

El encuentro de Caracas prevé contar con la asistencia de al menos 700 delegados de tendencia izquierdista de talla internacional, procedentes de América Latina, África, Asia y Europa. Imagen: Afiche Foro de Sao Paulo.

Dijo que esta tribuna será propicia para armar un compendio de estrategias, que abonen el camino en respaldo al proceso de diálogo que se desarrolla en la mencionada isla del Caribe.

Igualmente debatirá otros temas, como el bloqueo económico y las sanciones financieras ejercidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. «Se abordarán las amenazas de invasión militar que el Gobierno estadounidense mantiene sobre el país», reseño Telesur, sobre las consideraciones de Daza

El encuentro de Caracas prevé contar con la asistencia de al menos 700 delegados de tendencia izquierdista de talla internacional, procedentes de América Latina, África, Asia y Europa.

“Contamos con la confirmación de partidos políticos progresistas de África, de países árabes, de importantes partidos políticos de Asia y el partido de izquierda europeo que es una federación de 28 partidos”, detalló Daza.

El Foro de Sao Paulo nació en 1990 por la necesidad de una tribuna que fungiera como ente monitor de los partidos de izquierda de la región latinoamericana y del Caribe, para un sondeo de los avances políticos y sociales de este movimiento en la región.

Otras noticias de interés