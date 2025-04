Matthei pasó como avión por Labranza (y quedó grabado): ni una respuesta para los vecinos

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó un desaire a un vecino de la localidad de Labranza, en la Región de La Araucanía, que quería hacerle unas preguntas sobre las iniciativas que contempla para el desarrollo de esta comunidad.

El polémico momento se registró el pasado fin de semana cuando la exalcaldesa de Providencia, junto con su equipo de asesores y un grupo de diputados se dirigió a esta villa ubicada en la ribera norte del río Cautín, a 13 kilómetros de la ciudad de Temuco, luego de haber sostenido un encuentro con Dahianna Pereira, la viuda del cabo de segundo de Carabineros, Eugenio Naim, asesinado en 2020.

Durante su corta visita a Labranza, Matthei expuso una serie de medidas para garantizar el actuar de Carabineros y cuando finalizaba su alocución fue abordada por el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, Axel Sepúlveda Acevedo, quien solicitó realizarle unas preguntas. Sin embargo, la carta presidencial de Chile Vamos, lo ignoró y procedió a abandonar el lugar.

«Ella (Mathei) vino a dar el apoyo a Carabineros y a hablar sobre las políticas que va a hacer entre comillas en su mandato si es que llega a salir presidenta. Habló que iba a darle más prioridad a los mártires, estudio a los a los hijos de los mártires, casa y tipo de campaña política, o sea, hacia los carabineros porque supuestamente de acá son maltratados. Nosotros la escuchábamos y con otra vecina más nos acercamos para preguntarle porque la verdad nunca había venido acá, no la conocíamos y andaba con el diputado (Miguel) Mellado y otros diputados como Miguel Becker que fue alcalde de Temuco, que son de la zona o sea de la Araucanía y que nunca han venido acá por las problemáticas. Entonces nosotros queríamos hacerle preguntas a la candidata y a los diputados sobre ¿Qué les pareció las problemáticas que habían aquí?, y cuando les quise hacer la pregunta, ellos se dieron vuelta, no nos miraron y se fueron», relató Sepúlveda en conversación con El Ciudadano.

«No nos tomaron en cuenta, nada. Se la llevaron (a Matthei) y se fueron. No aceptaron ni siquiera la verdad el único que se acercó fue el diputado Henry Leal Bizama, como sale en el video, donde le dije yo a usted lo había a invitado una vez cuando estaba con Luciano Rivas en la cuenta pública del alcalde Roberto Neira en Labranza, en la Araucanía y todavía lo estoy esperando, entonces por eso quería acercarme yo, y eso fue lo que sucedió», señaló.

El presidente de la Junta de Vecinos de Labranza aclaró que en ningún momento su intención fue funar o irrespetar a Evelyb Matthei, ya que su único interés era conversar con ella y realizarle algunas preguntas relacionadas con las problemáticas que afectan a esta comunidad de La Araucanía.

«La candidata nos ignoró, la verdad que nos miró y se fue. En ningún momento la intención era funarla ni increparla. En ningún momento la funamos, para nada, si éramos dos personas, éramos una vecina y yo y otra vecina más, que estábamos escuchando y solamente le dijimos, yo le dije así con estas palabras, señorita candidata, le puedo hacer una pregunta a usted o a los diputados que están con usted, y ellos se dieron la media vuelta y se fueron», narró Sepúlveda.

Indicó que la pregunta que quería formularle a la candidata presidencial de Chile Vamos y a los parlamentarios que la acompañaban se refiere a los planes de mitigación para la localidad de Labranza, que consta de tres etapas, y una en construcción, las cuales están conformadas por 290 viviendas cada una.

«Aquí nosotros mismos tenemos tres proyectos habitacionales y queríamos saber cuáles son los proyectos de mitigación que hay, porque acá nosotros por ejemplo tenemos solamente un semáforo para salir hacia Temuco, entonces quería preguntarle cuál era el proyecto de mitigación, que si ellos lo sabían y esa era nuestra pregunta y ellos no esperaron ni la pregunta y se fueron, dando la media vuelta. El único que se acercó fue el diputado Henry Leal a pedir disculpas, más que nada en su opinión muy personal», explicó.

Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y carta presidencial de la derecha, llegó a Labranza, en Temuco, pero no respondió a las demandas de vecinos que la esperaban con preguntas sobre planes de mitigación. pic.twitter.com/EFMuxHv9XX — El Ciudadano (@El_Ciudadano) April 29, 2025

«Es una falta de respeto no saludar»

Al ser consultado sobre su opinión acerca del desaire de Evelyn Matthei, Alex Sepúlveda respondió que su comportamiento demostró no tener respeto hacia los ciudadanos.

«Es una falta de respeto no saludar, independiente del partido político. Lo primero que a uno le enseñan los papás es a saludar y a decir buenos días, buenas tardes y ella ni siquiera tuvo la gentileza de decirnos buenas tardes,los podemos escuchar, dígame, acérquese, nada y fue una grosería grande. Para lo que ella venía acá, era a hacer su campaña política con el lamentable tema del cabo Naim y a reunirse con su viuda. Para eso era su venida acá a Labranza y Temuco y no para cercarse a la gente y a escucharnos. Para mí es un una falta de respeto, la verdad hacia los pobladores, bueno, yo la verdad soy el presidente de la junta vecinal, eso quiere decir que no le interesa La Araucanía, que nos pasa a llevar la verdad como quiere, porque no nos escucha, y un líder que no escucha, la verdad no puede ser un presidente de Chile», afirmó a El Ciudadano.

«Creo que lo primordial es el respeto, si los candidatos y políticos nos piden respeto, lo primero que tienen que hacer con los ciudadanos es saludarlos y preguntarles cómo están. Y después explicarles que quieren hacer. Si vamos a tener líderes, tienen que ser líderes sensatos que nos digan las cosas a la cara así como nosotros se las decimos a ellos con respeto, porque yo en ningún momento le falté el respeto a la candidata Evelyn Matthei», enfatizó.

