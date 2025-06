“Mi causa no cabe en ningún pacto político”: Campillai marca distancia de las primarias de la izquierda

La senadora Fabiola Campillai (Ind) ratificó su decisión de marcar distancia de primaria oficialista de este domingo 29 de junio, donde se elegirá al representante de la izquierda para los próximos comicios presidenciales.

En la contienda, compiten cuatro candidatos: Jeannette Jara por el Partido Comunista, Carolina Tohá por el Partido Por la Democracia, Gonzalo Winter por el Frente Amplio y Jaime Mulet por la Federación Regionalista Verde Social. Sin embargo, una parte del mundo de la izquierda se ha mantenido al margen del proceso, donde aún no existe una figura que genere consenso entre los independientes del sector.

Aunque a principios de año, el nombre de Campillai, comenzó a sonar como posible aspirante a La Moneda, tanto por su convocatoria política, como por haber sido la parlamentaria con más votación en todo el país durante las elecciones de 2021, la propia senadora descartó en varias oportunidades tener esta intención.

“Mi causa no cabe en ningún pacto político”

Sin embargo, también se ha especulado sobre un eventual apoyo de su parte a alguno de los candidatos del oficialismo. Ante esto, la parlamentaria independiente, publicó un video en sus redes sociales para zanjar el asunto.

En el registro dio por cerrado su respaldo a cualquier candidato de las primarias del bloque oficialista “Unidad para Chile”, sosteniendo que su causa “no cabe en ningún pacto político”.

«A meses de nueva elección en donde se repiten discursos y se negocian pactos, hoy quiero hablarles desde otro lugar, desde las poblaciones en donde la salud, la educación la seguridad no llega, donde los niños se exponen al narco, donde aún duelen las balas y aún falta justicia. Este lugar no tiene primarias, tiene memoria», comenzó diciendo

Posteriormente, la legisladora dejó en claro una vez más que no ha brindado su apoyo a ninguna campaña, ni a ningún partido, no porque no tenga opinión, sino «porque mi causa no cabe en ningún pacto».

«No llegué al Senado para hacer negocios ni alianzas. Llegué para decir la verdad y recordar lo que intentaron borrar. Está más que claro que la derecha conduce a la pobreza y a la represión, por eso no debemos enfrentarlos con miedo sino con convicción y memoria», planteó.

Campillai le envío un contundente mensaje quienes buscan competir por liderar Chile, en el cual les indicó que «no basta con hablar de mejor gestión y de una administración más eficaz», ya que el país necesita una transformación profunda «desde lo político, desde acá, desde las poblaciones, el país no solo exige eficiencia exige que la marginalidad termine».

La senadora destacó que se encuentra del lado de todos aquellos que han sido olvidados. «por todos los gobiernos», así como de «quienes no tienen partido, pero sin memoria».

«Por eso siempre estaré del lado de quienes luchan, de quien no tiene cargos, de quien no tiene privilegios, pero que lucha por una misma causa, porque mi lealtad no es con los partidos, es con la gente».

«La dignidad no se negocia, no se promete, se vende, se construye y en Chile aún está pendiente», cerró el video,

Recientemente en la Entrevista Ciudadana, la senadora anunció que no votaría el próximo 29 de junio en la primaria presidencial del bloque oficialista “Unidad para Chile”.

«Por lo menos la centro izquierda ni siquiera ha hablado de derechos humanos. No ha hablado de estallido, no ha hablado de reparación, no ha hablado de nada y eso que estuvo en el Gobierno, ellos pertenecieron al Gobierno y por lo tanto debiera estar dentro de lo que ellos dicen o de lo que ellos defienden, porque esto es violación a los derechos humanos y no hay ninguna ningún pronunciamiento ni apoyo a un proyecto de ley. Porque yo pienso que aquí hay miedos, no sé, hacia la derecha y no he escuchado nada sobre sobre los derechos humanos en Chile», argumentó.

«Yo no voy a votar en las primarias, en las presidenciales sí puede ser, pero tenemos que ver quiénes son los candidatos que están sobre la mesa y vamos a seguir viendo, aunque ya de verdad, si nosotros tuvimos la experiencia de que un candidato y después presidente nos haya faltado a la palabra, sus promesas, no sé si hoy día volvería a confiar en alguna promesa o en alguna palabra de algún candidato», expuso Campillai en esa ocasión.