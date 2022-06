Miguel Barbosa prevé ambiente favorable para Morena en 2024

Tras los resultados de la pasada jornada electoral, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que en el país hay un ambiente favorable para Morena de cara a las elecciones de 2024.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano calificó como “extraordinario” los cuatro triunfos que obtuvo la coalición “Juntos Haremos Historia” en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas.

Refirió que dichos estados siempre han sido de izquierda, pero los “acuerdos torcidos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el pasado impidieron que se ganara una gubernatura.

“El resultado es extraordinario, es el ambiente nacional que existe a favor del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que vimos el día de ayer (…) López Obrador tiene una enorme presencia y cada vez que se ha presentado en las urnas ha arrasado, no así Morena, no así el PT, no así el verde, por eso el movimiento de Andrés, hoy que participa, se alza con la victoria”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla