Ministra Tohá sobre su asistencia a reunión con empresarios en casa de Pablo Zalaquett: «No cae dentro de la hipótesis de la Ley del Lobby»

"Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby, pero este encuentro no se enmarca en esa categoría. No fue para recibir propuestas o influencias, sino para informar", aseguró la secretaria de Estado.