Mónica Rincón frena a Rojo Edwards por difunfir mentiras sobre la nueva Constitución: «Lo invito a leer el borrador»

“En rigor de la información, no es efectivo que diga claramente que los fondos de pensiones no van a ser nuestros. Le puede gustar o no, pero no es efectivo lo que usted dice”, indicó Mónica Rincón a Rojo Edwards.