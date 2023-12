Mónica Rincón sobre el secreto bancario: «Llama la atención tanta resistencia» a que «se abran» las cuentas

La periodista Mónica Rincón reflexionó este domingo sobre la decisión del Gobierno de levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la elusión de impuestos, así como la resistencia que se ha generado desde Chile Vamos y el Partido Republicano a la medida anunciada por el presidente Gabriel Boric.

El presidente Boric anunció esta medida el lunes pasado, mientras presentaba la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que tiene como objetivo mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, para evitar nuevos casos de irregularidades por parte de autoridades y funcionarios del sector público.

Sin embargo, tras el anuncio, desde Chile Vamos y el Partido Republicano se manifestaron en contra de la medida, argumentando que generaría incertidumbre y fomentaría la desconfianza en las autoridades.

«El presidente sabe y todos los técnicos saben que esa (el levantamiento del secreto bancario) es una muy mala solución. En Europa y en Estados Unidos se usan otros mecanismos para controlar la evasión, porque levantar el secreto bancario genera desconfianza, lesiona la inversión y por lo tanto afecta la economía del país», expresó el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien afirmó que este anuncio era parte de una campaña del presidente Boric de cara al plebiscito de este domingo 17 de diciembre.

En su Minuto de confianza, la conductora de Tolerancia Cero manifestó que «llama la atención tanta resistencia» por parte de diferentes sectores a esta medida, cuya práctica común en muchos países del mundo, incluyendo Chile.

«Llama la atención tanta resistencia ahora a la iniciativa que pretende dar al Servicio de Impuestos Internos acceso expedito a las cuentas en investigaciones de evasión y elusión. Se ha llegado a decir que la economía peligra. El contralor Jorge Bermúdez, como muchos expertos en CNN, apoyó esta reforma para combatir la corrupción», expresó Rincón durante el programa.

De igual forma, recordó que levantar el secreto bancario es una medida que, además, está respaldada por la OCDE —a la que Chile pertenece— debido a que es un elemento clave para luchar contra el lavado de activos, cuya práctica puede verse a menudo en los delitos de crimen organizado.

En su programa, recalcó que, pese a que se ha avanzado en este punto del secreto bancario, aún falta un largo camino por recorrer, debido a que —hasta los momentos—, la Contraloría no tiene potestad para acceder a cuentas de ningún servicio público.

«¿Y sobre la Contraloría? Estamos en pañales. Este órgano clave no puede acceder a las cuentas de ningún servicio público. Peor en los municipios, que tienen autonomía presupuestaría y no sólo abren cuentas en Banco Estado, no se sabe dónde tienen sus cuentas», manifestó.

Al respecto, la periodista cuestionó que exista tanta resilencia dentro de los funcionarios públicos sobre levantar el secreto bancario, debido a que los ingresos que se debería tener mientras ejerces el cargo es el de funcionario público.

«Autoridades políticas, líderes empresariales, líderes de todo tipo: Pongan las leyes y los apoyos donde dicen que están sus prioridades. Y que las cuentas se abran, porque como muchos de ustedes han dicho respecto de los ciudadanos de a pie: “Quien nada hace…», concluyó.

Mónica Rincón: "Quien nada hace, nada teme. Cuando se trata del secreto bancario… llama la atención tanta resistencia". ¡Abran sus cuentas!

