Movimientos sociales y medioambientales entregan carta al gobernador Rodrigo Mundaca: Piden impulso a la democracia participativa y tener mayor injerencia en toma de decisiones

El gobernado de la región de Valparaíso, rinde este martes su primera cuenta pública ciudadana en la comuna de Catemu.

A través de su cuenta en Twitter, destacó la importancia de este acto, ya que el proceso de descentralización «también parte de los territorios».

En camino a la ciudad de Catemu a rendir nuestra primera cuenta pública ciudadana, porque la descentralización también parte x los territorios………. pic.twitter.com/cXvexlzAvF — rodrigo mundaca (@rmunda) May 31, 2022

Cabe recordar que Mundaca, ingeniero agrónomo, reconocido defensor de los derechos ambientales y en especial del acceso al agua, y líder de Modatima, asumió el cargo en julio del año de 2021.

El pasado viernes 27 de mayo, el gobernador regional presentó la cuenta pública ante a el Consejo Regional de Valparaíso, acto en el que destacó haber puesto centralidad de las organizaciones sociales.

Con motivo de la visita de Mundaca a Catemu, integrantes de un conjunto de movimientos sociales y medioambientales, le entregarán una carta al gobernador para exigir mayor participación en las mesas hídricas y en la decisiones sobre asuntos políticos, económicos y ambientales, que atañen a la región y sus habitantes.

En la misiva a la que tuvo acceso El Ciudadano, plantean que sentirse «preocupados y decepcionados», ante la gestión de Mundaca como gobernador regional.

Señalan que desde julio de 2021 y hasta la fecha solamente han sido selectivamente convocados por el GORE a dos mesas hídricas.

También señalan que ven con preocupación que ni el gobernador, ni los movimietos tienen voz en la Mesa Aconcagua, y critican las medidas de racionamiento de agua en la región.

Otro punto que exponen en la carta es el hecho de que mientras los movimientos se encargan de efectuar levantamientos y mapeos de conflictos ambientales, como también de APR’s, de derechos de agua inscritos, de humedales, cuerpos de agua y otros temas, «la institucionalidad no cuenta con información competa ni suficiente para realizar un balance hídrico o un diagnóstico categórico de la situación, base imprescindible para hablar de planificación».

En el el texto lamentan que la agenda del gobernador está copada para reunirse con los integrantes de los movimientos.

No obstante, aseguran que están a tiempo de proponer y buscar nuevas formas de colaboración.

«Tenemos fe en la democracia participativa», aseveraron.

A continuación la carta completa:

Akunkawa, mayo de 2022.

Desde los territorios de nuestra maltratada cuenca –cada día más seca- diversos movimientos sociales y medioambientales unimos nuestras voces para manifestar que nos sentimos preocupados y decepcionados.

Hace aproximadamente un año, celebrábamos con optimismo el categórico triunfo electoral del defensor del agua, de quien representaba al pueblo pobre y sencillo, del que decidió salir del activismo a disputar un espacio en la institucionalidad para acceder a nuevas herramientas por el primordial objetivo del acceso al agua como un derecho humano.

¿Cómo no estar optimistas y orgullosos de haber aportado a una campaña cuyas bases programáticas incorporaban propuestas tan alineadas con nuestra visión como las siguientes?

“Es tiempo de democratizar la toma de decisiones de asuntos políticos, económicos y ambientales, de proteger los ecosistemas, e impulsar sistemas productivos más justos, solidarios y sostenibles, que atiendan las necesidades, sueños y anhelos del pueblo”.

“QUIEN PLANIFICA GOBIERNA: Aplicación de una ‘Estrategia Regional de Desarrollo’ (ERD) a través de la articulación intersectorial, comunal y ciudadana con los actores/as liderando el proceso de reapropiación de un instrumento político tan importante como la ERD.”

“Creación de un ‘Observatorio Regional para Movimientos Socioambientales’ que brinde apoyo institucional a las diversas contiendas de las organizaciones sociales”.

“Co-construir estrategias de protección ambiental entre las comunidades organizadas y la institucionalidad pública”.

Hoy, transcurrido casi un año del nuevo gobierno regional, al compartir la experiencia y la sensación imperante en diversos movimientos territoriales, constatamos con pesar y profundas dudas, que en todo este tiempo tan solo hemos sido selectivamente convocados por el GORE a dos mesas hídricas, en ninguna de las cuales se ha tocado temas de fondo, como por ejemplo:

Las plantas desalinizadoras para uso industrial -y también para consumo humano-, que se están evaluando como “solución” a los problemas de escasez de agua.

Se nos habla de megasequía, problemas estructurales y medidas de adaptación y mitigación, mientras vemos que en nuestros cerros y campos, los inversionistas de la agroindustria continúan plantando monocultivos ¿Cómo es que para ellos seguirá habiendo agua?

Tampoco se ha hablado aquí de cómo la CNR, con dinero del Estado, a través de la ley 18.450, sigue financiando obras que van en beneficio de la agroindustria exportadora, extractivista y contaminante, precursora del cambio climático, y destructora de nuestras comunidades y ecosistemas.

Mientras los movimientos hacemos levantamientos y mapeos de conflictos ambientales, como también de APR’s, de derechos de agua inscritos, de humedales, cuerpos de agua y otros temas, la institucionalidad no cuenta con información competa ni suficiente para realizar un balance hídrico o un diagnóstico categórico de la situación, base imprescindible para hablar de planificación.

Vemos con estupor declaraciones que señalan medidas “en caso de haber racionamiento”, refiriéndose a los clientes de Esval, mientras sufrimos el racionamiento en nuestras comunidades desde hace años, con una parte creciente de la población abastecida por camiones aljibes que el GORE inaugura en actos solemnes y llenos de discursos. La cantidad de huertas, chacras y parcelas abandonadas a la muerte por falta de agua de riego, o los humedales secos transformándose en basurales, ¿no califican como racionamiento?

Sabemos que la Mesa Aconcagua es la instancia donde ESVAL y las Juntas de vigilancia deciden, con la venia del MOP y sus instituciones, -la DGA y la DOH- quién regará y quién no; cuánta agua se irá al embalse Los Aromos; qué pozos han de funcionar y cuáles no, y por cierto, quién pagará su operación y quién usará el agua. No se habla del estado de los acuíferos, no se invita a los movimientos territoriales, no hay una mirada científica, mucho menos una comunitaria. Ni siquiera se sabe cuántos pequeños agricultores están en la pobreza de no poder trabajar su tierra y cuántas hectáreas que producían comida para nuestras familias –no para el mercado externo- ya no van a poder producir este año. En esa mesa hay un asiento para el GORE, pero el Gobernador no asiste en persona. La autoridad no tiene voz en estas reuniones. Los habitantes del territorio, tampoco.

Reunirnos cada 6 meses en una mesa regional sin incidencia en las decisiones no es nuestra idea de participación. Nos decepciona y duele cuando las organizaciones -que funcionan con personas que aportan voluntariamente su tiempo, energía, experiencia y esperanzas-, se acercan a la autoridad con propuestas, aportes concretos, trabajo realizado, y no se le respondan llamadas, mensajes, ni siquiera cartas formales entregadas por mano en la oficina de partes. Peor aún, nos parece imposible entender que si una organización solicita una reunión por ley de lobby, el mismísimo Gobernador que hace un año celebraba con el pueblo su triunfo, le responda que su agenda está copada hasta agosto, y que lamenta no poder atender su solicitud.

Creemos que estamos a tiempo de proponer y buscar nuevas formas de colaboración. Tenemos fe en la democracia participativa. Estamos seguras y seguros de que los grandes problemas que enfrentamos deben ser abordados en conjunto, con altura de miras, sumando fuerzas, aunando miradas y, principalmente, con la certeza de que aquí no sobra nadie, nos necesitamos para avanzar.

Quedamos a la espera de una respuesta, Gobernador. Por favor, no nos decepcione.



Adhieren las siguientes organizaciones:

Coordinadora defensa Akunkawa Movimiento por la defensa de Laguna Verde Flora del Valle de Putaendo APR La Victoria-Independencia, Limache Humedal Santa Rosa de Colmo Junta de vecinos 137 Laguna Verde Acción Ciudadana por la defensa del Agua (ACDA) Junta de Vecinos del Llano de Putaendo Mesa social La Calera Comité Tierras Rojas Laguna Verde No+Anglo Putaendo Catemu en Movimiento Llay Llay Manifiesta Coordinadora Esteros y Canales de Aconcagua Junta de vecinos 208 Laguna Verde