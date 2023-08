Continúa la espiral negacionista en la derecha: Ahora Gloria Naveillán calificó de «leyenda urbana» las violaciones de mujeres en dictadura

La diputada Gloria Naveillan, exmilitante republicana y vocera del movimiento de ultraderecha APRA, aseguró que las mujeres víctimas de abuso sexual durante la dictadura -un hecho acreditado en distintos informes sobre violaciones a los derechos humanos- formaban parte de una «leyenda urbana» difundida durante el régimen de Pinochet.

Las declaraciones de Naveillan se dieron en el marco de un proyecto de resolución votado este miércoles en la Cámara de Diputados que buscaba acordar una condena a la violencia sexual ejercida por la dictadura, el cual la diputada votó en contra.

Durante su intervención, Naveillan declaró que «son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular«.

Más tarde, al ser consultada sobre el carácter sistemático de la violencia sexual ejercida en dictadura, Naveillan contestó que «yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana».

Gloria Naveillán sobre violaciones en dictadura:

Gloria Naveillán sobre violaciones en dictadura:

"Estas son denuncias que no están probadas … yo creo que eso es parte de la leyenda urbana"

Tras los dichos de la diputada, el oficialismo salió públicamente a condenar el negacionismo de su colega: el jefe de la Bancada del PS, Daniel Manouchehri, comentó que «la derecha entró en un ciclo complejo de involución. Ya no solo es negacionismo, es inhumanidad. Es un pensamiento bestial cegado por el odio y el fanatismo».

La diputada Daniella Cicardini, vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, también tuvo palabras de repudio hacia Naveillán: «Refleja el peligro para nuestra democracia del negacionismo de los que, tras 50 años, miles de testimonios acreditados y sentencias de la justicia, siguen hablando de ‘leyendas’, tal como en dictadura hablaron de ‘presuntos desaparecidos'».