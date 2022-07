Nelson Ávila: «Esa gente amarillenta tiene motivos de sobra para abrazar el actual modelo, porque les ha brindado un pasar sumamente grato»

El ex senador Nelson Ávila lanzó duras críticas contra sus excompañeros de la Concertación por su postura frente a la propuesta de la nueva Constitución redactada por la Convención.

En una entrevista concedida a El Desconcierto lanzó dardos contra personajes como Ricardo Lagos, Pepe Auth y Carlos Maldonado, y fue más tajante contra el vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken , al plantear que «la imagen que tenía se ha diluido por completo, quedando de un amarillo entre pato y caca».

En primer lugar, el dirigente del Partido Radical de Chile, expresó cuál será su voto en el próximo Plebiscito de Salida del 4 de septiembre y afirmó que sin un asomo de duda «será un rotundo Apruebo».

«No sólo el texto, que lo que hizo fue reafirmar una decisión que venía tomada del momento mismo en que se abrió la posibilidad de llevar a cabo un plebiscito para dejar atrás la actual Constitución que nos rige», explicó el administrador público.

Se mostró «bastante sorprendido» por el hecho de integrantes de las fuerzas políticas, incluidas las que apoyan al actual gobierno, se hayan dejado arrastrar por un clima de incertidumbre frente a la propuesta de la nueva Carta Magna.

«Sencillamente, parecen haber dejado de lado las convicciones que traían para caer en una especie de interregno que se ha puesto lleno de dudas acerca de lo que viene», acotó.

No obstante, prevé que en el último minuto estos personajes van a «Saber evaluar lo que significa el paso que se da con la nueva Constitución, y en tal circunstancia, ha de votar Apruebo a secas».

Se refirió a los dichos de la expresidenta, Michelle Bachelet, quien a su llegada al país ratificó que votará Apruebo y señaló que la propuesta redactada por la Convención Constitucional «No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé», haciendo mención a una canción de Pablo Milanés.

«Ha estado particularmente acertada en invocar esa canción de Pablo Milanés. Es cierto. Cualquier aspecto de la nueva Constitución que no calce perfectamente con alguna legítima aspiración que la gente tenga es algo menor frente al hecho más robusto de que en esta Constitución se encuentren garantizados derechos «soñados» por el conjunto de la población», dijo.

Durante la entrevista, Ávila fue consultado sobre una posible fuga de algunos personeros de la ex Concertación hacia el Rechazo, y a su juicio no se ha registrado tal fuga.

«Esa gente no se ha ido, sino que siempre permaneció al amparo de lo que la derecha clásica tomara como opción. El conjunto de esa gente amarillenta tiene motivos de sobra para abrazar el actual modelo, porque es el que les ha brindado un pasar sumamente grato y les ha colmado sus pequeñas y grandes ambiciones durante largo tiempo», afirmó tajante.

«Esa gente nunca abrazó cambios de verdad, y cuando los tuvieron frente como una posibilidad real, les temblaron las cañuelas», acotó.

Nelson Ávila: «Cristián Warnken se me derrumbó estrepitosamente»

Sobre la decisión del vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, de apoyar el rechazo, Nelson Ávila confesó que la imagen del escritor se le cayó completamente.

«Cristián Warnken se me derrumbó estrepitosamente, desde el pedestal en el que lo tenía al fango. Al principio pareció que sí era un golpe, pero después cuando ya empieza a balbucear explicaciones del todo contradictorias respecto de lo que uno suponía era su postura genuina, la imagen que tenía se ha diluido por completo, quedando de un amarillo entre pato y caca», planteó el exsenador.

También lanzó críticas contra el expresidente Ricardo Lagos y su polémica carta en la que critica la nueva Constitución

«Otra decepción más me he llevado con el expresidente Lagos. Pero, en el fondo, entendí que no podía ser de otra manera. Ricardo Lagos, a mi juicio, ha quedado prendado de la Constitución de Pinochet debido a que se dio el gusto, bastante raro, de sustituir la firma del dictador por la suya. Cuando vio al final de aquel texto maldito su nombre y firma, se sintió complacido porque tal vez uno de los objetivos centrales de su vida política era quedar en la historia. Claro que con ese gesto, un tanto fatuo, la verdad es que no es para sentirse honrado, sino que, muy por el contrario, hay que experimentar el pesar de haber contribuido a firmar un texto constitucional pétreo, que ha mantenido a la institucionalidad del país de un modo inalterable para perjuicio de la inmensa mayoría de la población, que experimenta los sinsabores de un Estado subsidiario en vez de uno efectivamente democrático, como lo que se plantea ahora», expresó.

A juicio de Nelson Ávila lo que hizo Lagos contribuye «a enrarecer más el clima previo al 4 de septiembre, y por supuesto, que hay que interpretarlo como una ayuda indirecta al Rechazo».

En el caso de Carlos Maldonado, quien se decantó por la opción del rechazo, señaló que «me he formado la peor de las opiniones desde que inició la aventura presidencial usando al Partido Radical».

También afirmó que Pepe Auth es funcional al Rechazo «y, particularmente, a lo más oscuro y retardatario de la derecha chilena».

«Él hizo suficientes méritos para convertirse en el regalón de esos sectores, y ahora lo que emplean es denominarlo «experto electoral». En realidad, las únicas experticias que le conozco a Pepe Auth son las de las continuas volteretas políticas, y no otras», dijo Ávila.

Sobre la propuesta del plan B del presidente Gabriel Boric, en caso de que gane el Rechazo en el Plebiscito de Salida, Nelson Ávila se mostró confiado en la victoria de la propuesta de la nueva Carta Magna.

«En relación a los derechos básicos de las personas, no va a caber duda de que desde las sombras, desde lo impensado, va a surgir la fuerza que desequilibrará la balanza y convertirá al Apruebo en la opción triunfante el 4 de septiembre», aseveró.